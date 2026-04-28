Ключевые моменты:

Одесские коммунальщики заменили старые светофоры на современные светодиодные аналоги.

Объект на 4-й станции Большого Фонтана получил новое коммутационное оборудование, обновленные электрокабели и растяжки.

Теперь этот светофор может работать даже при отключении электричества.

Сейчас светофор работает в штатном режиме.

Коммунальное учреждение «СМЭП» отчиталось об успешном завершении работ по модернизации важного светофорного узла на 4-й станции Большого Фонтана (Фонтанская дорога, 15).

Сообщается, что капитальное обновление позволило не только повысить видимость сигналов, но и значительно улучшить надежность электроснабжения объекта.

В рамках модернизации специалисты:

заменили светофоры на светодиодные;

установили новое коммутационное оборудование;

провели полное техническое обслуживание;

настроили блок бесперебойного питания;

заменили электрокабели и растяжки.

Установка блока бесперебойного питания стала одним из важнейших этапов работ – теперь светофор сможет продолжать работу даже при отключениях света, что существенно повысит безопасность дорожного движения на 4-й станции Большого Фонтана в часы пик.

На данный момент все работы завершены, светофорный объект функционирует в штатном режиме.

Также напомним, что из-за ремонта коллектора в Одессе с 25 апреля перекрыт участок Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди.