Ключевые моменты:
- Одесские коммунальщики заменили старые светофоры на современные светодиодные аналоги.
- Объект на 4-й станции Большого Фонтана получил новое коммутационное оборудование, обновленные электрокабели и растяжки.
- Теперь этот светофор может работать даже при отключении электричества.
- Сейчас светофор работает в штатном режиме.
Коммунальное учреждение «СМЭП» отчиталось об успешном завершении работ по модернизации важного светофорного узла на 4-й станции Большого Фонтана (Фонтанская дорога, 15).
Сообщается, что капитальное обновление позволило не только повысить видимость сигналов, но и значительно улучшить надежность электроснабжения объекта.
В рамках модернизации специалисты:
- заменили светофоры на светодиодные;
- установили новое коммутационное оборудование;
- провели полное техническое обслуживание;
- настроили блок бесперебойного питания;
- заменили электрокабели и растяжки.
Установка блока бесперебойного питания стала одним из важнейших этапов работ – теперь светофор сможет продолжать работу даже при отключениях света, что существенно повысит безопасность дорожного движения на 4-й станции Большого Фонтана в часы пик.
На данный момент все работы завершены, светофорный объект функционирует в штатном режиме.
Также напомним, что из-за ремонта коллектора в Одессе с 25 апреля перекрыт участок Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди.