Ключевые моменты:

  • Одесские коммунальщики заменили старые светофоры на современные светодиодные аналоги.
  • Объект на 4-й станции Большого Фонтана получил новое коммутационное оборудование, обновленные электрокабели и растяжки.
  • Теперь этот светофор может работать даже при отключении электричества.
  • Сейчас светофор работает в штатном режиме.

Коммунальное учреждение «СМЭП» отчиталось об успешном завершении работ по модернизации важного светофорного узла на 4-й станции Большого Фонтана (Фонтанская дорога, 15).

Коммунальщики обновили светофор на Фонтанской дороге

Сообщается, что капитальное обновление позволило не только повысить видимость сигналов, но и значительно улучшить надежность электроснабжения объекта.

В рамках модернизации специалисты:

  • заменили светофоры на светодиодные;
  • установили новое коммутационное оборудование;
  • провели полное техническое обслуживание;
  • настроили блок бесперебойного питания;
  • заменили электрокабели и растяжки.

На 4-й станции Большого Фонтана в Одессе завершилась капитальная модернизация светофорного объекта

Установка блока бесперебойного питания стала одним из важнейших этапов работ – теперь светофор сможет продолжать работу даже при отключениях света, что существенно повысит безопасность дорожного движения на 4-й станции Большого Фонтана в часы пик.

На данный момент все работы завершены, светофорный объект функционирует в штатном режиме.

Также напомним, что из-за ремонта коллектора в Одессе с 25 апреля перекрыт участок Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме