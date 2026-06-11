Ключевые моменты:

  • В Одессе 14 июня частично перекроют десятки улиц из-за благотворительного полумарафона.
  • Через мероприятие изменят маршруты общественного транспорта и движение в городе.
  • Ограничения будут действовать в центре и прибрежных районах в разное время в течение дня.
  • Самые длинные перекрытия – с 06:00 до 12:00–13:00 на ключевых улицах (Итальянская, Ланжероновская, Европейская и другие).
  • Забег имеет благотворительную цель — сбор средств для 122 бригады ТрО.

Какие районы попадут под перекрытие

В Одессе в воскресенье, 14 июня, частично ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега — «Таврия В Одесский полумарафон Несокрушимости 2026». Из-за спортивного события также изменят маршруты общественного транспорта.

График перекрытия улиц 14 июня 2026:

  • ул. Итальянский — 06:00–13:00
  • ул. Ланжероновская — 06:00–13:00
  • ул. Европейская – 06:00–12:00
  • ул. Николая Савича — 07:00–08:30
  • ул. Гоголя – 06:00–08:30
  • площадь Европейская — 06:00-08:30
  • переулок Футуристов – 06:00–08:30
  • ул. Гаванна — 06:00-08:30
  • ул. Греческая — 06:00-12:00
  • ул. Канатная – 06:00–12:00
  • ул. Базарная (от ул. Канатной до ул. Маразлиевской) — 06:00-09:00
  • переулок Дмитрия Лесича — 06:00–11:30
  • ул. Маразлиевская — 06:00-12:00
  • ЦПКиО им. Шевченко — 06:00–12:00
  • бульвар Гетьмана Сагайдачного — 06:00-12:00
  • ул. Леонтовича — 06:00-12:00
  • бульвар Французский — 06:00–09:30
  • ул. Академическая — 06:00–09:30
  • ул. Генуэзская — 06:00-10:00
  • Аркадийская аллея – 06:00–10:00
  • Трасса здоровья — 06:00–11:00
  • ул. Дерибасовская — 06:00-12:00
  • ул. Ришельевская — 06:00–12:00
  • пл. 10 апреля перекрывать не будут – там будет действовать реверсное движение.

Перекрытие 13-14 июня:

  • Бульвар Приморский — с 05:00 13 июня до 23:00 14 июня.

Организаторы отмечают, что у полумарафона есть благотворительная цель — сбор средств для 122-й отдельной бригады территориальной обороны.

Напомним, «Таврия В Одесский полумарафон Несокрушимости 2026» возвращается после четырехлетней паузы. Участники смогут бежать онлайн или онлайн, выбирая дистанции 21,0975 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, а также детские забеги.

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