Ключевые моменты:
- В Одессе 14 июня частично перекроют десятки улиц из-за благотворительного полумарафона.
- Через мероприятие изменят маршруты общественного транспорта и движение в городе.
- Ограничения будут действовать в центре и прибрежных районах в разное время в течение дня.
- Самые длинные перекрытия – с 06:00 до 12:00–13:00 на ключевых улицах (Итальянская, Ланжероновская, Европейская и другие).
- Забег имеет благотворительную цель — сбор средств для 122 бригады ТрО.
Какие районы попадут под перекрытие
В Одессе в воскресенье, 14 июня, частично ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега — «Таврия В Одесский полумарафон Несокрушимости 2026». Из-за спортивного события также изменят маршруты общественного транспорта.
График перекрытия улиц 14 июня 2026:
- ул. Итальянский — 06:00–13:00
- ул. Ланжероновская — 06:00–13:00
- ул. Европейская – 06:00–12:00
- ул. Николая Савича — 07:00–08:30
- ул. Гоголя – 06:00–08:30
- площадь Европейская — 06:00-08:30
- переулок Футуристов – 06:00–08:30
- ул. Гаванна — 06:00-08:30
- ул. Греческая — 06:00-12:00
- ул. Канатная – 06:00–12:00
- ул. Базарная (от ул. Канатной до ул. Маразлиевской) — 06:00-09:00
- переулок Дмитрия Лесича — 06:00–11:30
- ул. Маразлиевская — 06:00-12:00
- ЦПКиО им. Шевченко — 06:00–12:00
- бульвар Гетьмана Сагайдачного — 06:00-12:00
- ул. Леонтовича — 06:00-12:00
- бульвар Французский — 06:00–09:30
- ул. Академическая — 06:00–09:30
- ул. Генуэзская — 06:00-10:00
- Аркадийская аллея – 06:00–10:00
- Трасса здоровья — 06:00–11:00
- ул. Дерибасовская — 06:00-12:00
- ул. Ришельевская — 06:00–12:00
- пл. 10 апреля перекрывать не будут – там будет действовать реверсное движение.
Перекрытие 13-14 июня:
- Бульвар Приморский — с 05:00 13 июня до 23:00 14 июня.
Организаторы отмечают, что у полумарафона есть благотворительная цель — сбор средств для 122-й отдельной бригады территориальной обороны.
Напомним, «Таврия В Одесский полумарафон Несокрушимости 2026» возвращается после четырехлетней паузы. Участники смогут бежать онлайн или онлайн, выбирая дистанции 21,0975 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, а также детские забеги.
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