17 и 18 марта в Одессе пройдут работы на газопроводах.

Без газа временно останутся жители нескольких десятков улиц.

Подачу газа обещают восстановить после завершения работ.

Как сообщили в управлении эксплуатации газового хозяйства города, 17 марта с 09:00 в связи с работами на газопроводе низкого давления по адресу СК «Приморье», ул. Большая Садовая газ отключат по следующим адресам:

ул. 4-я Садовая;

ул. 6-я Садовая;

ул. Большая Садовая.

Также 17 марта с 09:00 из-за работ на газопроводе низкого давления на Французском бульваре без газа останутся потребители по адресам:

Французский бульвар;

пер. Дурьяновский (пер. Кренкеля).

Кроме того, 18 марта с 09:00 до 18:00 запланированы работы на газопроводе среднего давления на ул. Богдана Хмельницкого. В этот период газоснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

ул. Прохоровская;

ул. Запорожская;

ул. Болгарская;

ул. Степовая;

ул. Болтенко;

пер. Высокий;

ул. Водопроводная;

ул. Мечникова;

ул. Среднефонтанская;

пер. 3-й Водопроводный;

ул. Бассейная;

пер. 6-й Бассейный;

ул. Афанасьева;

Алексеевская площадь;

ул. Мясоедовская;

ул. Богдана Хмельницкого;

пер. Вокзальный.

О возобновлении подачи газа потребителям сообщат дополнительно.

