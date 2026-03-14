без газа

Ключевые моменты:

  • 17 и 18 марта в Одессе пройдут работы на газопроводах.
  • Без газа временно останутся жители нескольких десятков улиц.
  • Подачу газа обещают восстановить после завершения работ.

Как сообщили в управлении эксплуатации газового хозяйства города, 17 марта с 09:00 в связи с работами на газопроводе низкого давления по адресу СК «Приморье», ул. Большая Садовая газ отключат по следующим адресам:

  • ул. 4-я Садовая;
  • ул. 6-я Садовая;
  • ул. Большая Садовая.

Также 17 марта с 09:00 из-за работ на газопроводе низкого давления на Французском бульваре без газа останутся потребители по адресам:

  • Французский бульвар;
  • пер. Дурьяновский (пер. Кренкеля).

Кроме того, 18 марта с 09:00 до 18:00 запланированы работы на газопроводе среднего давления на ул. Богдана Хмельницкого. В этот период газоснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

  • ул. Прохоровская;
  • ул. Запорожская;
  • ул. Болгарская;
  • ул. Степовая;
  • ул. Болтенко;
  • пер. Высокий;
  • ул. Водопроводная;
  • ул. Мечникова;
  • ул. Среднефонтанская;
  • пер. 3-й Водопроводный;
  • ул. Бассейная;
  • пер. 6-й Бассейный;
  • ул. Афанасьева;
  • Алексеевская площадь;
  • ул. Мясоедовская;
  • ул. Богдана Хмельницкого;
  • пер. Вокзальный.

О возобновлении подачи газа потребителям сообщат дополнительно.

