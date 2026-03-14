Ключевые моменты:
- 17 и 18 марта в Одессе пройдут работы на газопроводах.
- Без газа временно останутся жители нескольких десятков улиц.
- Подачу газа обещают восстановить после завершения работ.
Как сообщили в управлении эксплуатации газового хозяйства города, 17 марта с 09:00 в связи с работами на газопроводе низкого давления по адресу СК «Приморье», ул. Большая Садовая газ отключат по следующим адресам:
- ул. 4-я Садовая;
- ул. 6-я Садовая;
- ул. Большая Садовая.
Также 17 марта с 09:00 из-за работ на газопроводе низкого давления на Французском бульваре без газа останутся потребители по адресам:
- Французский бульвар;
- пер. Дурьяновский (пер. Кренкеля).
Кроме того, 18 марта с 09:00 до 18:00 запланированы работы на газопроводе среднего давления на ул. Богдана Хмельницкого. В этот период газоснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
- ул. Прохоровская;
- ул. Запорожская;
- ул. Болгарская;
- ул. Степовая;
- ул. Болтенко;
- пер. Высокий;
- ул. Водопроводная;
- ул. Мечникова;
- ул. Среднефонтанская;
- пер. 3-й Водопроводный;
- ул. Бассейная;
- пер. 6-й Бассейный;
- ул. Афанасьева;
- Алексеевская площадь;
- ул. Мясоедовская;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- пер. Вокзальный.
О возобновлении подачи газа потребителям сообщат дополнительно.
