Ключевые моменты:

Газ отключат в семи селах Березовского района с 3 по 8 июня.

Причина – плановые работы на сетях среднего давления.

Восстановление газоснабжения планируется с 8 по 12 июня.

Для повторного пуска необходим доступ к оборудованию и проверка отсутствия задолженности.

По данным ведомства, подачу газа приостановят в среду, 3 июня, с 7:00. Ограничения затронут жителей следующих сел:

Кринички;

Чудское;

Даниловка;

Ставковое;

Ровное;

Анатольевка;

Михайло-Александровка.

Ремонтные работы на сетях продлятся до утра 8 июня (до 10:00).

Возобновлять газоснабжение планируют поэтапно с 10:00 8 июня до 17:00 12 июня. Газовщики подчеркивают: подключение домов возможно только при условии, что жильцы обеспечат сотрудникам «Одессагаз» беспрепятственный доступ к внутридомовому оборудованию.

Во время проведения пусковых работ специалисты будут проверять:

наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и приборов, а также отсутствие долгов по этому договору;

отсутствие задолженности за услуги по распределению природного газа;

соответствие всей системы газоснабжения дома проектной и исполнительно-технической документации.

Если абоненты не предоставят доступ к оборудованию или проверяющие обнаружат нарушения, которые владельцы откажутся устранять, газ в такие дома возвращать не будут согласно требованиям «Кодекса газораспределительных систем».

Напомним, ранее одесситов предупредили о новых правилах оплаты газа.