Ключевые моменты:
- Газ отключат в семи селах Березовского района с 3 по 8 июня.
- Причина – плановые работы на сетях среднего давления.
- Восстановление газоснабжения планируется с 8 по 12 июня.
- Для повторного пуска необходим доступ к оборудованию и проверка отсутствия задолженности.
По данным ведомства, подачу газа приостановят в среду, 3 июня, с 7:00. Ограничения затронут жителей следующих сел:
- Кринички;
- Чудское;
- Даниловка;
- Ставковое;
- Ровное;
- Анатольевка;
- Михайло-Александровка.
Ремонтные работы на сетях продлятся до утра 8 июня (до 10:00).
Возобновлять газоснабжение планируют поэтапно с 10:00 8 июня до 17:00 12 июня. Газовщики подчеркивают: подключение домов возможно только при условии, что жильцы обеспечат сотрудникам «Одессагаз» беспрепятственный доступ к внутридомовому оборудованию.
Читайте также: Одесса в зоне риска: как война может повлиять на газоснабжение и критическую инфраструктуру
Во время проведения пусковых работ специалисты будут проверять:
- наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и приборов, а также отсутствие долгов по этому договору;
- отсутствие задолженности за услуги по распределению природного газа;
- соответствие всей системы газоснабжения дома проектной и исполнительно-технической документации.
Если абоненты не предоставят доступ к оборудованию или проверяющие обнаружат нарушения, которые владельцы откажутся устранять, газ в такие дома возвращать не будут согласно требованиям «Кодекса газораспределительных систем».
Напомним, ранее одесситов предупредили о новых правилах оплаты газа.