Ключевые моменты:

  • Газ отключат в семи селах Березовского района с 3 по 8 июня.
  • Причина – плановые работы на сетях среднего давления.
  • Восстановление газоснабжения планируется с 8 по 12 июня.
  • Для повторного пуска необходим доступ к оборудованию и проверка отсутствия задолженности.

По данным ведомства, подачу газа приостановят в среду, 3 июня, с 7:00. Ограничения затронут жителей следующих сел:

  • Кринички;
  • Чудское;
  • Даниловка;
  • Ставковое;
  • Ровное;
  • Анатольевка;
  • Михайло-Александровка.

Ремонтные работы на сетях продлятся до утра 8 июня (до 10:00).

Возобновлять газоснабжение планируют поэтапно с 10:00 8 июня до 17:00 12 июня. Газовщики подчеркивают: подключение домов возможно только при условии, что жильцы обеспечат сотрудникам «Одессагаз» беспрепятственный доступ к внутридомовому оборудованию.

Читайте также: Одесса в зоне риска: как война может повлиять на газоснабжение и критическую инфраструктуру

Во время проведения пусковых работ специалисты будут проверять:

  • наличие договора на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и приборов, а также отсутствие долгов по этому договору;
  • отсутствие задолженности за услуги по распределению природного газа;
  • соответствие всей системы газоснабжения дома проектной и исполнительно-технической документации.

Если абоненты не предоставят доступ к оборудованию или проверяющие обнаружат нарушения, которые владельцы откажутся устранять, газ в такие дома возвращать не будут согласно требованиям «Кодекса газораспределительных систем».

Напомним, ранее одесситов предупредили о новых правилах оплаты газа.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме