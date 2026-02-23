Ключевые моменты:

Рост сумм в платежках связан не с начислениями компаний, а с изменением модели потребления во время блэкаутов.

Больше всего электроэнергии потребляют бойлеры, обогреватели, холодильники и зарядные станции после повторного включения.

Одновременный запуск мощных приборов значительно увеличивает нагрузку и расходы.

Своевременная передача показаний счетчика помогает избежать начислений по среднему потреблению.

Редакция «Одесской жизни» проанализировала обращения читателей, комментарии в городских пабликах и официальные разъяснения энергетических компаний, чтобы выяснить причины роста счетов за электроэнергию во время отключений.

Материал подготовлен на основе пояснений ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания» (ООЭК) и АО «ДТЭК Одесские электросети», которые отвечают соответственно за поставку электроэнергии и техническое обслуживание сетей в регионе. Мы также обобщили рекомендации по энергоэффективности, опубликованные специалистами.

Журналисты простыми словами объясняют, какие процессы происходят после восстановления электроснабжения и почему повторный запуск бытовых приборов может обходиться дороже, чем стабильная работа без отключений.

Большие счета за свет во время отключений в Одессе — в чем причина?

Многим кажется логичным, что при длительном отсутствии света счета за электроэнергию должны быть значительно меньше. Однако в последнее время одесситы массово жалуются, что суммы в квитанциях существенно выросли. «Одесская жизнь» выясняла, с чем это связано и можно ли сократить потребление.

Вот типичный пост из соцсетей:

«И снова здравствуйте! Уже не знаем, к кому обращаться!!! “Инфоксводоканал” всегда занимался начислением показаний, теперь в “Одессаэнерго” стали какими-то заниматься! Слов уже нет! Света ведь нет! А платежка просто зашкаливает!!! Мы живем на улице Преображенской, 65! У нас часто нет света! А за электроэнергию начисляют баснословные суммы! Отключения??? Помогите, пожалуйста, если есть такая возможность! Мало того что окно выбило взрывом и пришлось ставить за свой счет, так еще и за электроэнергию накручивают!!! А где брать эти деньги???»

Подобными сообщениями сейчас пестрят одесские паблики. Кто-то обвиняет ДТЭК, кто-то намекает на теорию заговора, другие просто не понимают, почему за свет в нынешних условиях приходится платить довольно круглые суммы. Прежде всего стоит напомнить, кто и как начисляет плату за электроэнергию.

ДТЭК и ООЭК: кто и за что отвечает

В Одессе начислением средств за электроэнергию (согласно переданным показаниям) занимается ООО «Одесская областная энергоснабжающая компания» (ООЭК), поскольку именно она поставляет энергию потребителям.

В свою очередь АО «ДТЭК Одесские электросети» фиксирует (снимает) показания счетчиков и осуществляет техническое обслуживание сетей. Поэтому обвинения в адрес ДТЭК в увеличении сумм в счетах, как говорится, не по адресу. Но и ООЭК не «подкручивает» счетчики в домах одесситов.

За разъяснениями мы обратились к специалистам этих компаний.

Эксперты отмечают, что рост счетов — это результат изменения потребительского поведения абонентов и объективных факторов.

Поведение потребителей

Наконец появляется долгожданный свет — и мы спешим зарядить все устройства, постирать, погладить, приготовить еду, высушить волосы. То есть действуем «про запас».

Однако те же зарядные станции, которые многие одесситы приобрели для использования во время отключений, при зарядке потребляют мощность, сопоставимую с электрочайником. Разница лишь в том, что чайник работает пять минут, а зарядка может длиться около часа.

Объективные причины роста потребления

На увеличение расхода электроэнергии влияют и особенности работы отдельных приборов.

Самый крупный потребитель в городских квартирах — бойлер. При частых отключениях вода в нем остывает. После появления света прибор снова активно нагревает воду, а на повторный нагрев требуется значительно больше энергии, чем на поддержание температуры.

Похожая ситуация с электрообогревателями. Пока света нет, температура в помещении падает. После включения обогреватель потребляет больше энергии для восстановления заданной температуры.

Далее — бытовая техника с компрессорами: холодильники и кондиционеры. Для запуска компрессора требуется значительно больший ток и мощность, чем для поддержания температуры.

Если отключения происходят несколько раз в день, суммарное потребление может заметно вырасти.

Повлиять на стабильность подачи электроэнергии потребитель не может, но сократить количество одновременно включенных или заряжающихся приборов — вполне.

Это поможет не только избежать перегрузок, но и уменьшить пусковой ток и расходы.

Кроме того, иногда напряжение в сети ниже нормы, что также увеличивает время работы приборов.

Поэтому при появлении света энергетики советуют:

Делать паузы между включением, особенно мощных приборов, не менее 20–30 минут.

Включать мощную технику поочередно и после пиковых нагрузок.

Не запускать нагревательные приборы и кондиционеры сразу на максимальной мощности — делать это постепенно.

По возможности программировать стиральные машины и другую технику на ночную работу.

Если расходы заметно выросли, подумать, действительно ли нужно одновременно заряжать все пять павербанков.

Энергоэффективность = экономия

Полезные рекомендации по энергоэффективному потреблению размещены на сайте ООЭК. В компании утверждают: при соблюдении этих советов можно сократить расходы.

Используйте энергоэффективную бытовую технику с маркировкой от класса A до G; класс «A++» — самый экономичный. Например, холодильники класса «A» потребляют в среднем 0,9 кВт⋅ч в сутки, класса «C» — около 1,45 кВт⋅ч. Экономия за год — до 200 кВт⋅ч.

Используйте энергосберегающие лампы и лампы с датчиками движения.

Правильно размещайте холодильник — не рядом с плитой или отопительными приборами; контролируйте температурный режим.

Стиральные и посудомоечные машины используйте при полной загрузке — при неполной перерасход составляет 10–15%.

Регулярно очищайте пылесос — заполненный на треть мешок увеличивает расход на 40%.

Используйте посуду с ровным дном подходящего диаметра на электроплите — это экономит 5–10% энергии.

Отключайте приборы из режима ожидания — суммарное потребление в таком режиме может достигать 350–400 кВт⋅ч в год.

Изучайте инструкции к технике — в них часто есть советы по энергоэффективности.

Передавайте показания счетчика вовремя

Плата начисляется на основе переданных показаний. Даже если вы отсутствуете дома или у вас долго нет света, показания необходимо передавать своевременно. При их отсутствии начисляется средний объем потребления, а перерасчет требует времени.

Проверьте исправность счетчика

Счетчик, как и любой прибор, может выйти из строя. Если вы заметили необоснованно высокое потребление или резкие изменения показаний — обратитесь в ДТЭК или к сертифицированным специалистам для проверки.

