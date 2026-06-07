Ключевые моменты:
- Газа не будет в трех населенных пунктах под Одессой с 10:00 понедельника, 8 июня, до утра четверга, 11 июня.
- Под отключение попали село Молодежное, ЖСК «Бугово» и СТ «Ветеран».
- Газ обещают вернуть с 10:00 11 июня, но только при условии, что хозяева будут дома.
Как сообщает АО «Одессагаз», аварийно-ремонтные работы будут проходить на распределительном газопроводе среднего давления в селе Молодежное на улице Смерековой.
Где именно не будет газа с 8 по 11 июня
- с. Молодежное (МК «Южный»);
- ЖСК «Бугово»;
- СТ «Ветеран» (5-я и 6-я линии).
Газоснабжение перекроют в понедельник в 10:00. Восстановить его планируют ориентировочно с 10:00 четверга, 11 июня, сразу после завершения ремонтов.
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Важно: как будут включать газ
В «Одессагаз» предупреждают, что пустить газ обратно в дома смогут только в присутствии абонентов. Поэтому жителям указанных адресов нужно обязательно быть дома.
Кроме того, во время пуска газа сотрудники компании будут проводить проверку. Газ вернут, если:
- у вас нет задолженности за услуги по распределению (доставке) газа;
- заключен договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования (и по нему тоже нет долгов);
- газовая система в вашем доме полностью соответствует официальной проектной документации (нет самовольных врезок или переноса приборов).
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