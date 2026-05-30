Ключевые моменты:

Стояки и внутридомовые сети являются общим имуществом совладельцев дома.

Владельцы квартир обязаны предоставить доступ к коммуникациям для ремонта или ликвидации аварии.

Если трубы были «замурованы» без доступа, ОСМД может не компенсировать повреждение плитки или декоративных коробов.

В случае неосторожных действий мастеров владелец квартиры имеет право требовать компенсацию ущерба через претензию или суд.

Что говорит закон о стояках и коммуникациях

По словам юриста Виктории Гусаковой, закон прямо определяет внутридомовые сети как общее имущество жильцов. Это предусмотрено Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

К общему имуществу относятся сантехнические, электрические и другие инженерные сети, которые обслуживают более одной квартиры. Именно поэтому ОСМД или управляющий домом отвечают за их техническое состояние и ремонт.

Кроме того, Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» обязывает жильцов предоставлять доступ в квартиры для ликвидации аварий или замены оборудования.

На практике это означает, что владелец квартиры не может запретить доступ к стояку, если речь идет об аварийном или плановом ремонте.

Когда ОСМД не компенсирует повреждения

Чаще всего споры возникают из-за ремонтов, во время которых владельцы полностью закрывают стояки плиткой или декоративными коробами.

Строительные нормы ДБН предусматривают, что к трубам должен оставаться свободный доступ для ремонта и осмотра. Если такого доступа нет и для замены стояка приходится ломать плитку или конструкции, ответственность за это может нести сам владелец квартиры.

Юрист объясняет: если человек во время ремонта «замуровал» трубы без ревизионного люка или возможности демонтажа, он фактически берет на себя риск повреждения отделки в будущем.

В каких случаях можно требовать компенсацию

Другая ситуация — когда мастера повреждают имущество, которое не мешало доступу к стояку.

Например:

разбили раковину или сантехнику;

повредили стены в коридоре;

демонтировали значительно большую часть стены, чем было необходимо;

разрушили плитку за пределами зоны ремонта.

В таком случае действует статья 1166 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает полное возмещение имущественного ущерба.

Компенсацию может выплачивать ОСМД или подрядная организация, если будет доказано, что повреждения возникли из-за неосторожных или непрофессиональных действий работников.

Что делать владельцу квартиры

Юрист советует перед началом работ обязательно сфотографировать квартиру и места, где будет проходить ремонт. Это поможет доказать, что повреждения появились именно во время замены стояка.

Также стоит выяснить:

на каком основании проводятся работы;

есть ли решение ОСМД;

кто именно выполняет ремонт — сотрудники ОСМД или подрядчики.

Если имущество уже повреждено, необходимо составить акт о причиненном ущербе с участием представителя ОСМД и свидетелей.

После этого можно подавать письменную претензию с требованием компенсировать убытки. К ней желательно приложить фотографии, смету ремонтных работ или заключение эксперта.

В случае отказа вопрос можно решать через суд. Закон позволяет требовать не только компенсацию материального ущерба, но и морального вреда.

