Ключевые моменты:
- Стояки и внутридомовые сети являются общим имуществом совладельцев дома.
- Владельцы квартир обязаны предоставить доступ к коммуникациям для ремонта или ликвидации аварии.
- Если трубы были «замурованы» без доступа, ОСМД может не компенсировать повреждение плитки или декоративных коробов.
- В случае неосторожных действий мастеров владелец квартиры имеет право требовать компенсацию ущерба через претензию или суд.
Что говорит закон о стояках и коммуникациях
По словам юриста Виктории Гусаковой, закон прямо определяет внутридомовые сети как общее имущество жильцов. Это предусмотрено Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».
К общему имуществу относятся сантехнические, электрические и другие инженерные сети, которые обслуживают более одной квартиры. Именно поэтому ОСМД или управляющий домом отвечают за их техническое состояние и ремонт.
Кроме того, Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» обязывает жильцов предоставлять доступ в квартиры для ликвидации аварий или замены оборудования.
На практике это означает, что владелец квартиры не может запретить доступ к стояку, если речь идет об аварийном или плановом ремонте.
Когда ОСМД не компенсирует повреждения
Чаще всего споры возникают из-за ремонтов, во время которых владельцы полностью закрывают стояки плиткой или декоративными коробами.
Строительные нормы ДБН предусматривают, что к трубам должен оставаться свободный доступ для ремонта и осмотра. Если такого доступа нет и для замены стояка приходится ломать плитку или конструкции, ответственность за это может нести сам владелец квартиры.
Юрист объясняет: если человек во время ремонта «замуровал» трубы без ревизионного люка или возможности демонтажа, он фактически берет на себя риск повреждения отделки в будущем.
В каких случаях можно требовать компенсацию
Другая ситуация — когда мастера повреждают имущество, которое не мешало доступу к стояку.
Например:
- разбили раковину или сантехнику;
- повредили стены в коридоре;
- демонтировали значительно большую часть стены, чем было необходимо;
- разрушили плитку за пределами зоны ремонта.
В таком случае действует статья 1166 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает полное возмещение имущественного ущерба.
Компенсацию может выплачивать ОСМД или подрядная организация, если будет доказано, что повреждения возникли из-за неосторожных или непрофессиональных действий работников.
Что делать владельцу квартиры
Юрист советует перед началом работ обязательно сфотографировать квартиру и места, где будет проходить ремонт. Это поможет доказать, что повреждения появились именно во время замены стояка.
Также стоит выяснить:
- на каком основании проводятся работы;
- есть ли решение ОСМД;
- кто именно выполняет ремонт — сотрудники ОСМД или подрядчики.
Если имущество уже повреждено, необходимо составить акт о причиненном ущербе с участием представителя ОСМД и свидетелей.
После этого можно подавать письменную претензию с требованием компенсировать убытки. К ней желательно приложить фотографии, смету ремонтных работ или заключение эксперта.
В случае отказа вопрос можно решать через суд. Закон позволяет требовать не только компенсацию материального ущерба, но и морального вреда.
