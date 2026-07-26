Ключевые моменты:

На 15-й станции Большого Фонтана появилось одно из крупнейших мобильных укрытий в Одессе на 135 мест.

Конструкции имеют тройное армирование, стены толщиной более 30 см и прошли официальные испытания.

Таких мобильных укрытий на побережье установят 8, а общее количество — 19.

Технические характеристики и надежность новых укрытий

О размещении нового объекта сообщил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов. По его словам, все новые конструкции изготовлены в строгом соответствии с обновленными государственными строительными нормами (ГСН) и имеют необходимые сертификаты качества.

Толщина стен такого укрытия превышает 30 сантиметров. Для максимальной надежности применяется тройное армирование и специальная защита от осколков, а сами блоки проходят обязательные прочностные испытания перед монтажом. Эффективность подобных сооружений уже подтверждена на практике: недавно в Запорожье аналогичное мобильное укрытие спасло жизни всех людей, находившихся внутри во время удара баллистикой.

Где спрятаться во время тревоги на побережье Одессы

Установка сертифицированных бетонных блоков — часть комплексной программы по обеспечению безопасности в прибрежной зоне. Мобильные сооружения дополняют уже имеющиеся капитальные укрытия:

подземные паркинги прибрежных отелей и жилых комплексов;

обустроенные подвальные помещения;

специализированные защитные объекты.

Конструкции устанавливают в самых популярных локациях у воды, где нет быстрых альтернативных путей эвакуации, постепенно увеличивая общее количество доступных мест для укрытия жителей и гостей города.

Напомним, изначально планировалось, что все восемь укрытий на побережье установят к 1 июня. Однако чиновники сроки провалили. После установки всех 8 новых мобильных укрытий береговая линия будет полностью закрыта в плане безопасности.

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