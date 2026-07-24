Ключевые моменты:

Журналистка не увидела классических безбилетных пассажиров

В часы пик вагоны заполняются почти полностью

Пассажиры сталкиваются с путаницей в расписании движения

Большинство пригородных станций находятся в запущенном состоянии

Почему в Одесской области становится меньше пригородных электричек, «Укрзалізниця» объясняет официально: низкой окупаемостью перевозок, недостаточной компенсацией за льготников и большим количеством безбилетных пассажиров. Такие аргументы озвучивают представители филиала «Приміська пасажирська компанія», а графики движения регулярно обновляются в соответствии с официальными сообщениями перевозчика. Чтобы проверить, насколько эти объяснения соответствуют действительности, журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук лично проехала по одному из самых популярных пригородных маршрутов, пообщалась с пассажирами, понаблюдала за работой кондукторов и оценила состояние инфраструктуры.

Квест с расписанием

Жители Одессы, которые регулярно пользуются пригородными поездами, отмечают: электричек стало заметно меньше. В «Укрзалізниці» это объясняют падением спроса и ростом количества «зайцев». Мы решили проверить, действительно ли это так, и отправились в поездку по одному из популярных маршрутов.

Мы решили проехать по маршруту «Одесса — Колосовка» до станции «Одесса-Восточная». Он проходит через Пересыпь и поселок Котовского. А станция «Восточная» расположена на самой северной окраине города — в районе пересечения улиц Жолио-Кюри и Владислава Бувалкина.

Сегодня на этом направлении курсируют четыре пары электропоездов — туда и обратно. График их движения можно найти на сайте «Укрзалізниці» и на нашем сайте. Расписание также вывешено возле билетных касс рядом с железнодорожными платформами. Но ориентироваться только на эти графики отправления мы не советуем.

Если верить сайту и информационному стенду, ближайшая электричка должна была отправиться в 17:14. Хорошо, что мы догадались обратиться в справочное бюро — оказалось, уехать можно было уже в 13:14. Этот рейс был указан только на информационном табло в зале вокзала. Советуем также обращать внимание на небольшой стенд с изменениями в расписании. Но чтобы быть уверенными, что вы отправитесь вовремя, лучше уточнить информацию в справочной.

Доступная цена и комфортный вагон

Очередь в кассу оказалась небольшой — не такой, какой она была до войны на направлении Каролино-Бугаза. Стоимость билета до «Одессы-Восточной» — 27 гривен. Это ненамного дороже, чем поездка на маршрутке. Зато позволяет добраться из центра до поселка Котовского без пробок.

На вокзале объявили: во время воздушной тревоги посадка и движение поездов не прекращаются. К счастью, отправиться с «Одессы-Главной» мне удалось без воя сирен.

В нашем составе было восемь вагонов. Чистые, с целыми мягкими сиденьями и открывающимися окнами — что жизненно важно в июльскую жару. Честно говоря, я готовилась к худшему: проржавевшей развалюхе с изрезанными деревянными лавками, хлопающими дверями и удушливым запахом.

О вагонных кондукторах и электронном билете

Для обычного буднего дня пассажиров в вагоне оказалось немало, но разместиться можно было с комфортом. Правда, на каждой из восьми станций людей становилось всё больше — приходилось немного потесниться.

После каждой остановки по вагонам проходил кондуктор с мобильным терминалом на запястье. Именно тогда и выяснилось, что о покупке билетов заранее позаботились далеко не все. Кондуктор оформлял проезд прямо на месте, фиксируя оплату через валидатор. Бумажные билеты он не распечатывал — вероятно, «Укрзалізниця» экономит бумагу. При этом работать откровенно «мимо кассы» кондукторам вряд ли выгодно, ведь у каждого есть свой план выручки.

Одна из пассажирок предъявила электронный билет на смартфоне. Купить его можно через раздел «Приміські» в приложении «Укрзалізниці». Железнодорожники утверждают, что именно электронные билеты помогают видеть, сколько людей действительно пользуется электричками. Благодаря этому можно добавлять или сокращать количество вагонов, сохранять или отменять остановки, чаще или реже запускать рейсы. А маршруты, которыми почти никто не пользуется, вообще снимать с расписания, чтобы не нести лишние расходы.

Правда, билеты онлайн покупает не так много пассажиров. Поэтому железнодорожники по-прежнему рассчитывают загрузку подвижного состава по выручке. А она, судя по жалобам «Укрзалізниці» на засилье «зайцев», учитывается не полностью. Получается, если верить официальной отчетности, поезда ходят полупустыми, хотя я лично увидела, что в часы пик вагоны заполнены почти до отказа. В результате их количество сокращают, а иногда и вовсе отменяют маршруты.

Вместо касс — «заборное творчество»

При этом купить билет на промежуточных станциях невозможно. Судя по заброшенному виду платформ, кассы там давно заколочены досками. Разве что кое-где сохранилось расписание движения электричек. А на станции «Одесса-Восточная» до сих пор работает обшарпанный киоск, где можно купить воду и что-нибудь перекусить. Открывается он, судя по всему, исключительно перед прибытием поездов.

Туалетов на платформах тоже нет. Сами станции завалены мусором и покрыты местным «заборным творчеством» с нецензурной лексикой. А здание станции «Одесса-Восточная» вообще разрушено — и, похоже, не из-за обстрелов, а из-за обычной бесхозяйственности.

О тревоге в пути и «заячьем» вопросе

Если отправление из Одессы прошло спокойно, то в дороге нас всё же застала воздушная тревога. Выражение лица кондуктора заметно изменилось: электрички абсолютно беззащитны перед вражескими дронами. А укрытий ни на одной из платформ я так и не увидела.

До «Одессы-Восточной» мы добрались за 40 минут и в довольно комфортных условиях. В переполненной маршрутке эта поездка заняла бы около двух часов.

На платформе у дверей электрички уже нетерпеливо толпились пассажиры. С последней одесской станции они отправлялись в пригороды и область. Теперь, судя по наплыву людей, вагоны будут заполнены так, что яблоку негде будет упасть. И как между ними будет пробираться кондуктор — вопрос, конечно, интересный. Не исключено, что именно переполненные вагоны и становятся причиной роста «популяции зайцев» в пригородных электричках. Кстати, классических безбилетников, перебегающих из вагона в вагон и скрывающихся от кондукторов, во время поездки я так и не увидела.

Замкнутый круг: почему электрички остаются убыточными?

При этом железнодорожники продолжают утверждать, что увеличивать количество вагонов и рейсов экономически невыгодно.

— Абсолютно все пригородные перевозки убыточны, — подчеркивает руководитель филиала «Приміська пасажирська компанія» АО «Укрзалізниця» Иосиф Борнак. — Стоимость билета является самой низкой среди всех видов транспорта и покрывает лишь 5% расходов на перевозки. Кроме того, нам компенсируют затраты только за 40% льготников, которых мы перевозим. Областные города выделяют очень мало средств для компенсации убытков, в отличие от небольших громад.

Раньше убытки от пассажирских перевозок покрывались доходами от грузоперевозок и аренды локомотивов. Сегодня эта система, по словам представителей «Укрзалізниці», уже не работает.

В то же время, судя по нашей поездке, электричка — лучший способ добраться из центра Одессы на окраину города. Если, конечно, знать актуальное расписание. Однако сегодня пригородных поездов явно недостаточно, а станции находятся в плачевном состоянии. Разве что «Одесса-Малая» не завалена мусором и не расписана граффити с нецензурной лексикой. Правда, навеса для пассажиров там тоже нет.

Но пока «Укрзалізниця» фактически игнорирует проблемы пригородного сообщения. Да и вообще электрички у компании явно остаются на втором плане. Низкую рентабельность перевозок железнодорожники, в частности, объясняют безбилетными пассажирами. Хотя во время нашей поездки я таких вообще не увидела.

В итоге заложниками этого замкнутого круга убыточности и бесхозяйственности остаются обычные пассажиры.

Напомним, что в Одессе и области меняют расписание электричек: какие рейсы будут курсировать по-новому.

Ранее мы сообщали, что «Укрзалізниця» запускает новый рейс к морю: Одесса — Каролино-Бугаз.

Читайте также: Новое расписание поездов из Одессы и в Одессу: все маршруты и время отправления (летнее обновление)