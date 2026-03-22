Ключевые моменты:

Одесса планирует приобрести 13 мобильных укрытий разного размера для объектов теплоснабжения.

На закупку выделено более 41,5 млн грн, поставки должны завершить до 30 июня 2026 года.

Мобильные укрытия для тепловиков

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило тендер на закупку 13 мобильных укрытий для своих объектов. Общая ожидаемая стоимость — 41,5 млн грн. Тендер опубликован 18 марта, сейчас идет подача предложений.

Планируется приобрести:

5 укрытий на 50 человек,

3 на 25 человек,

по одному на 20, 15 и 10 человек,

и 2 укрытия на 5 человек.

Все конструкции должны быть новыми, изготовленными в 2026 году, с гарантией минимум 36 месяцев. Каждое укрытие будет оборудовано сиденьями, защитными дверями, электросетью с освещением и розетками, системой вентиляции.

Подрядчик обязан поставить полностью готовые к использованию модули, собрать и смонтировать их.

Все 13 укрытий должен поставить один исполнитель, что ограничивает конкуренцию среди участников тендера. Оплата будет производиться после поставки в течение 30 календарных дней.

