Ключевые моменты:

Совиньон расположен в 18 км от Одессы и известен как «одесская Ницца».

Курорт выбирают за тишину, приватность, чистое побережье и развитую инфраструктуру.

На территории работают рестораны, яхт-клуб, СПА, теннисные корты, боулинг и супермаркеты.

Добраться можно трамваями №27 и №31, маршруткой №220, автобусом №519 или такси.

В 2026 году пляжи Совиньона официально не открыты.

Аренда жилья начинается от 120 долларов в сутки.

Элитный курорт возле Одессы

Если хочется сбежать от городской суеты и провести день у моря в спокойной атмосфере, стоит обратить внимание на Совиньон. Это закрытый коттеджный поселок в 18 километрах от центра Одессы, который нередко называют «одесской Ниццей» из-за ухоженной территории, частных вилл и чистого побережья.

Добавим, что поселок занимает около 450 гектаров и состоит из десяти микрорайонов. У него есть собственная береговая линия протяженностью 1,7 километра, а территория находится под охраной. Здесь нет многоэтажной застройки и интенсивного транзитного движения, поэтому место выбирают те, кто ценит тишину и приватность.

К слову, свое название Совиньон получил в честь французского сорта винограда. Именно на этих землях в свое время украинский винодел Василий Таиров закладывал первые научные виноградники.

Как добраться до локации

Несмотря на камерную атмосферу, инфраструктура поселка хорошо развита. Здесь работают супермаркеты, рестораны, яхт-клуб, теннисные корты, боулинг, медицинские центры, СПА-комплексы, частные детские сады и школа. Дома обеспечиваются питьевой водой из артезианских скважин.

Добраться сюда из Одессы можно трамваями №27 или №31 до конечной остановки «Люстдорф», маршруткой №220 или пригородным автобусом №519. Поездка на такси из центра города обойдется примерно от 200 гривен.

Стоит отметить, что береговая линия Совиньона тянется почти на два километра. Благодаря мелководью вода здесь быстро прогревается, что особенно удобно для отдыха с детьми.

Для гостей открыты:

«Южный склон» — бесплатный пляж с душевыми, раздевалками, массажным кабинетом и прокатом SUP-досок.

«Посейдон» — открытый для всех пляж с рестораном и детской площадкой.

В то же время пляж «Восход» работает по отдельным правилам. Вход стоит 200 гривен, но разовые пропуска для посетителей, которые приезжают только на день без проживания в Совиньоне, сейчас не продаются. Пляжи «Бора-Бора» и «Таласа» остаются доступными только для резидентов или арендаторов жилья.

При этом важно учитывать, что в 2026 году пляжи Совиньона официально не открыты.

Летняя аренда жилья соответствует статусу курорта. Стоимость коттеджей стартует примерно от 120 долларов в сутки, отдельных домов — от 150 долларов, а вилл с бассейном и выходом к морю — от 250 долларов за ночь. В высокий сезон владельцы обычно сдают жилье минимум на семь суток.

Напомним, Аркадия традиционно остается одним из самых популярных мест отдыха в Одессе. Даже в условиях войны сюда приезжают туристы из разных уголков Украины, чтобы провести день у моря, посетить развлекательные заведения или просто прогуляться по побережью.

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Источник: УСИ