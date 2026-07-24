Ключевые моменты:

Обнаружены остатки древнегреческой оборонительной стены возрастом около 2,5 тысяч лет и толщиной в 2 метра.

Находка позволяет точно определить границы древнегреческого поселения, существовавшего на территории современной Одессы.

Археологи откопали артефакты XIV века (периода фактории Дженестра) и следы Хаджибейского замка.

Ученые подчеркивают, что цивилизация на месте Одессы процветала задолго до XIX века.

Древнегреческая крепость под Приморским бульваром

Всего в нескольких метрах от памятника Дюку де Ришелье продолжается новый сезон раскопок, который может подарить Одессе еще одну важную страницу ее прошлого. Совместную экспедицию возглавляют доктора исторических наук Светлана Иванова и ректор педуниверситета Андрей Красножон. В этом сезоне ученые исследуют участки Приморского бульвара, которые ранее никогда не подвергались раскопкам.

Как сообщили в мэрии, самой ценной находкой этого сезона стала мощная каменная стена толщиной около двух метров. Ее раскопанный фрагмент уже превышает 20 метров в длину. По оценкам специалистов, это элемент античной оборонительной системы, построенный около 2500 лет назад.

Эта стена — прямое доказательство масштабности и укрепленности древнегреческой Гавани Истриан, локацию которой историки долгое время пытались уточнить.

Читайте также: Находка под Приморским бульваром «разрушила» российскую версию истории Одессы

Монеты из Трабзона и следы Хаджибейского замка

Помимо античного периода, культурные слои Приморского бульвара богаты находками Средневековья и Нового времени.

Археологи обнаружили артефакты периода генуэзской фактории Дженестра XIV века: керамику из Крыма и Трабзона, монеты, а также остатки османского периода, связанные с Хаджибейским замком.

Кроме того, зафиксированы многочисленные каменные блоки и архитектурные элементы, которые могут свидетельствовать о близком расположении основных сооружений Хаджибейского

Главная сложность для археологов сегодня — сильное повреждение культурных пластов, вызванное плотной застройкой Одессы в XIX и XX веках.

Результаты экспедиции в очередной раз разбивают имперский нарратив о том, что до конца XVIII века на территории Одессы была лишь «пустая степь».

«Раскопки доказывают, что версия об учреждении Одессы «на пустом месте» абсолютно несостоятельна. В научной среде она серьезно даже не рассматривается», — подчеркнул историк и ректор Андрей Красножон.

Археологические изыскания на Приморском бульваре продолжаются.