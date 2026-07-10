Ключевые моменты:

Укрытия на пляжах: из восьми запланированных сооружений у моря пять уже работают, остальные три обещают установить за две недели.

Планы сорваны: чиновники должны были защитить побережье еще к 1 июня, из-за чего получили жесткий нагоняй от руководства военной администрации.

Экономия 34 миллионов: на закупку защитных сооружений потратили гораздо меньше, чем планировали, так что у города появились деньги на дополнительные убежища.

Когда установят модульные укрытия в Одессе на побережье и остановках

Изначально планировалось, что все восемь укрытий на побережье установят к 1 июня. Однако чиновники сроки провалили. На несвоевременную работу обратил внимание глава городской военной администрации Сергей Лысак, который в начале недели жестко потребовал от мэрии немедленно навести порядок.

Сейчас первый вице-мэр Александр Филатов оправдывается: времени ушло действительно больше, чем рассчитывали, но процесс пошел. По его словам, пять модулей на побережье уже открыты, шестой монтируют прямо сейчас, а еще два появятся максимум через две недели. После этого береговая линия будет полностью закрыта в плане безопасности.

С укрытиями на улицах города ситуация сложнее, но оптимистичнее. Еще в марте Одесса выделила 100 миллионов гривен на покупку 20 бетонных боксов. Восемь из них КП «Міськелектротранс» поставит на конечных остановках общественного транспорта. Подрядчик уже утверждает локации, а все работы рассчитывают завершить до конца лета.

Еще два договора подписали одесский зоопарк и департамент муниципальной безопасности — там монтаж займет пару месяцев.

При этом власти умудрились сэкономить 34 миллиона на закупке, которые обещают пустить на приобретение еще одной партии дополнительных убежищ.

«Из негативного — у нас действительно ушло больше времени, чем мы ожидали. Но из позитивного — мы сумели сэкономить. Потратили не 100 млн, а 66, поэтому остались деньги на еще дополнительные укрытия», — отметил Александр Филатов.

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