Ключевые моменты:

Одесский горсовет объявил тендер на закупку восьми мобильных укрытий для пляжей с разной вместимостью.

Самое большое укрытие рассчитано на 135 человек, остальные — на 45–95 посетителей.

Конструкции будут соответствовать современным оборонным стандартам и оснащены санузлами, вентиляцией и розетками.

Мобильные укрытия на пляжах Одессы

В Одессе планируют закупить и установить восемь мобильных укрытий вдоль побережья до 1 июня. Тендер объявило управление инженерной защиты территории города и развития побережья, аукцион пройдет 26 марта. На проект из бюджета выделено 35 миллионов гривен.

По данным портала публичных закупок Prozorro, укрытия будут бетонными и разной вместимости: от компактных боксов на 45 человек до гигантских модулей на 135 посетителей. Самое крупное укрытие длиной 28 метров появится в одной из наиболее оживлённых зон. Остальные — на 50, 55, 65, 90 и 95 человек. Все конструкции должны быть изготовлены не ранее 2026 года и выдерживать ударную волну мощностью минимум 100 кПа.

Кроме самой конструкции, поставщик обязан полностью обустроить укрытия: установить Г-образные повороты или защитные экраны на входах, чтобы исключить попадание осколков, санузлы (биотуалеты или подключение к канализации), бак для технической воды на 100 литров, механическую вентиляцию и от 5 до 15 розеток в зависимости от размера модуля. Минимум 10% мест зарезервированы для людей с ограниченной мобильностью, а вход будет оборудован пандусом.

Как сообщалось, в первую очередь укрытия установят на пляжах, которые находятся в коммунальной собственности. Также городские власти планируют провести переговоры с арендаторами пляжей, чтобы такие укрытия появились и на арендованных территориях.

