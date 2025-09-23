Ключевые моменты:

27–28 сентября на сцене Одесского театра музкомедии представят обновленную рок-оперу Евгения Лапейко «Ромео и Джульетта».

Постановка переведена на украинский язык, получила современную аранжировку, новые костюмы, декорации и актерский состав.

Организаторы обещают зрителям яркое шоу с рок-музыкой, световыми эффектами.

Как сообщили в театре, премьера рок-оперы «Ромео и Джульетта» состоялась еще в мае 2002 года, в течение 23 лет спектакль обновлялся новыми исполнителями главных ролей.

В этом году постановку перевели на украинский язык, обновили состав, написали современную аранжировку, восстановили все костюмы, обувь, головные уборы, маски, реквизит, декорации и т.д. Ежемесячно спектакль собирал аншлаги, поэтому новая версия гарантированно очарует и новое, и старое поколение зрителей.

Вечные темы трагедии Шекспира — семейные распри и интриги, всепобеждающая сила настоящей любви — темы вечные, потому что присущи любой эпохе.

Спектакль с насыщенной громкой роковой музыкой, современной пластикой, технически сложным художественным оформлением, световыми эффектами. На сцене — народные, заслуженные артисты Украины и юные таланты.

Историю о самых известных влюбленных можно будет увидеть 27 и 28 сентября в 17:00.

Билеты — на muzkomediya.com

Читайте также: «Мы учим доброте»: как кукольный театр в селе на Одесчине стал альтернативой гаджетам