Ключевые моменты:
- 27–28 сентября на сцене Одесского театра музкомедии представят обновленную рок-оперу Евгения Лапейко «Ромео и Джульетта».
- Постановка переведена на украинский язык, получила современную аранжировку, новые костюмы, декорации и актерский состав.
- Организаторы обещают зрителям яркое шоу с рок-музыкой, световыми эффектами.
Как сообщили в театре, премьера рок-оперы «Ромео и Джульетта» состоялась еще в мае 2002 года, в течение 23 лет спектакль обновлялся новыми исполнителями главных ролей.
В этом году постановку перевели на украинский язык, обновили состав, написали современную аранжировку, восстановили все костюмы, обувь, головные уборы, маски, реквизит, декорации и т.д. Ежемесячно спектакль собирал аншлаги, поэтому новая версия гарантированно очарует и новое, и старое поколение зрителей.
Вечные темы трагедии Шекспира — семейные распри и интриги, всепобеждающая сила настоящей любви — темы вечные, потому что присущи любой эпохе.
Спектакль с насыщенной громкой роковой музыкой, современной пластикой, технически сложным художественным оформлением, световыми эффектами. На сцене — народные, заслуженные артисты Украины и юные таланты.
Историю о самых известных влюбленных можно будет увидеть 27 и 28 сентября в 17:00.
Билеты — на muzkomediya.com
Читайте также: «Мы учим доброте»: как кукольный театр в селе на Одесчине стал альтернативой гаджетам