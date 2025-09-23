Ключевые моменты:

22 сентября во дворе Балтского педагогического профессионального колледжа прошла благотворительная ярмарка «День украинского хлеба».

В мероприятии участвовали студенты, преподаватели, сотрудники и школьники младших классов.

Посетителям предлагали домашнюю выпечку, сладости, изделия ручной работы.

Здесь были представлены брендовые блюда местных хозяек, изделия ручной работы, разнообразные лакомства: пирожные, булочки, пирожки, торты.

Интересно, что каждая академическая группа удивляла оригинальностью и творческим замыслом в приготовлении блюд. Вместе с тем, студенты старались собрать как можно больше средств для поддержки украинских защитников. Для этого они творчески рекламировали блюда и призывали посетителей к своим столам.

Свой вклад внесла и самая молодая участница ярмарки Ника Франко. Ученица второго класса структурного подразделения положила в ящик три тысячи гривен, которые она собирала полгода для ВСУ.

Таким образом, коллективу учебного заведения удалось собрать 14298 гривен, 5 лей и 2 кроны в поддержку ВСУ.

– Мы гордимся студентами и учениками 2-3 классов, которые имеют добрые сердца и участвуют в мероприятиях, которые учат их быть неравнодушными, активными, настоящими патриотами Украины. Также благодарим преподавателей, сотрудников и родителей, которые поддержали студентов, помогли в приготовлении вкусностей, организации ярмарки, – говорят организаторы благотворительной ярмарки.

