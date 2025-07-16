Под Одессой подстрелили уличную собаку: полиция ищет виновного

Ключевые моменты:
- В Теплодаре Одесского района неизвестный подстрелил бездомную собаку у подъезда жилого дома;
- По факту жестокого обращения с животным полиция начала досудебное расследование;
- Пострадавшее животное доставили в приют для оказания ветеринарной помощи;
- Правоохранители просят граждан помочь установить личности причастных;
- Это уже не первый случай жестокости по отношению к собакам в Одесской области.
Как сообщили сегодня в областном управлении Нацполиции, сегодня, 16 июля, к правоохранителям обратилась жительница города Теплодар с сообщением о том, что у подъезда ее дома лежит раненая беспризорная собака.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции. Пострадавшее животное зоозащитники доставили в приют, для оказания необходимой ветеринарной помощи.
По информации соцсетей, животное подстрелили из окна.
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Начато досудебное расследование по статье «жестокое обращение с животными» (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также всех причастных.
Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, владеющим любой информацией относительно этого события, сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть Одесского районного управления полиции №2 по телефону (097) 647 19 40.
Напомним, 9 июля в Одессе на улице Львовской местные жители обнаружили бездомного пса Паштета с огнестрельным ранением в голову.
Несмотря на стремление ветеринаров и зооволонтеров спасти раненое животное, на следующий день пес умер.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Однако найти стрелка так и не удалось.