Под Одессой подстрелили уличную собаку: полиция ищет виновного

Ключевые моменты:

В Теплодаре Одесского района неизвестный подстрелил бездомную собаку у подъезда жилого дома;

По факту жестокого обращения с животным полиция начала досудебное расследование;

Пострадавшее животное доставили в приют для оказания ветеринарной помощи;

Правоохранители просят граждан помочь установить личности причастных;

Это уже не первый случай жестокости по отношению к собакам в Одесской области.

Как сообщили сегодня в областном управлении Нацполиции, сегодня, 16 июля, к правоохранителям обратилась жительница города Теплодар с сообщением о том, что у подъезда ее дома лежит раненая беспризорная собака.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции. Пострадавшее животное зоозащитники доставили в приют, для оказания необходимой ветеринарной помощи.

По информации соцсетей, животное подстрелили из окна.

Начато досудебное расследование по статье «жестокое обращение с животными» (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, а также всех причастных.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, владеющим любой информацией относительно этого события, сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть Одесского районного управления полиции №2 по телефону (097) 647 19 40.

Напомним, 9 июля в Одессе на улице Львовской местные жители обнаружили бездомного пса Паштета с огнестрельным ранением в голову.

Несмотря на стремление ветеринаров и зооволонтеров спасти раненое животное, на следующий день пес умер.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Однако найти стрелка так и не удалось.