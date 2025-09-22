Ключевые моменты:

В нацпарке “Тузловские лиманы” обнаружены останки двух крупных дельфинов;

Млекопитающие стали жертвами войны, считает ученый Иван Русев;

Во время полномасштабного вторжения погибло около 80 тысяч черноморских китообразных.

Как сообщил научный сотрудник Нацпарка, эколог Иван Русев, погибшие млекопитающие весили более 100 кг каждый. Причины их гибели точно не известны, но, по словам сотрудника нацпарка, дельфины стали жертвами жестокой войны, развязанной Россией.

“Вероятно, животные погибли более полутора-двух месяцев назад в морских водах у оккупированного Крыма или в водах у Краснодарского края. Их затем несет мощным течением и волнами к берегам Северо-Западной части Черного моря”, – отметил Иван Русев. И добавил, что недавно мертвых дельфинов нашли на побережье Черного моря в Болгарии.

По оценкам ученых Нацпарка, за три года полномасштабного вторжения погибло около 80 тысяч черноморских китообразных.

Напомним, в прошлом году, после разлива нефтепродуктов в Чёрном море, массовый выброс краснокнижных дельфинов азовок на берег произошёл в Краснодарском крае. Животные были полностью в мазуте, им забило дыхательные пути.

Читайте также: Новая угроза для Одессы: огромное нефтяное пятно из Новороссийска движется к Крыму

На фото — дельфины, выброшенные морем на берег в Национальном природном парке «Тузловские лиманы»