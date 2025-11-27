Ключевые моменты:

  • Курсант Александр Тостоган скончался 25 ноября 2025 года в лечебном учреждении.
  • Он проходил индивидуальную подготовку, будучи курсантом 4-й учебной роты воинской части А1890.

Детали

Об этом сообщает официальная страница Суворовской громады.

Тостоган Александр Васильевич скончался 25 ноября 2025 года. На момент смерти он был курсантом 4-й учебной роты 1-го учебного батальона школы индивидуальной подготовки воинской части А1890.

Суворовская громада выразила искренние соболезнования родным и близким Александра, разделяя невыразимое горе. громада отметила, что память о защитнике навсегда останется в сердцах земляков.

