Как сообщили в полиции Одесской области, в июле прошлого года жительница Одессы сообщила в полицию о сексуальном насилии, совершенном неизвестным мужчиной в отношении ее дочери.

Полицейские установили, что злоумышленник в нетрезвом состоянии на улице заговорил с девочкой и, узнав, что она идет в центр города, предложил провести ее коротким путем. По пути он он затащил ребенка в заброшенное здание, где изнасиловал.

За несколько часов оперативники установили, что преступление совершил ранее судимый за кражи, грабежи, разбои и незаконное обращение с оружием 47-летний одессит.

Правоохранители разыскали мужчину, а по месту его проживания. В ходе обыска у него обнаружили запрещенное в обороте психотропное вещество 4-ММС, которое он приобрел для собственного употребления.

Мужчину обвиняют в сексуальном насилии несовершеннолетней по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины, а также по ч. 1 ст. 309 — в незаконном хранении психотропных веществ

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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