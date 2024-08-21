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Насиловали и снимали на телефон: в Одесской области будут судить 17-летнего парня и его друга

Насиловали и снимали на телефон: в Одесской области будут судить 17-летнего парня и его друга

На скамью подсудимых отправились двое жителей Одесского района 19-ти и 17-ти лет, которые изнасиловали односельчанку. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В мае этого года в полицию обратилась 37-летняя жительница Одесского района. Она рассказала, что двое юношей 19-ти и 17-ти лет в состоянии опьянения пришли к ней в гости и во время общения избили и изнасиловали ее. Свои действия ребята сняли на телефон.

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В содеянном они признавались не сразу, а только под давлением собранных полицейскими неопровержимых доказательств, в том числе ряда экспертных заключений.

После выяснения всех обстоятельств, суд избрал старшему по возрасту молодому человеку меру пресечения в виде содержания под стражей, а младшему — круглосуточного домашнего ареста.

Следствие завершено, обвинительный акт по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что настоятель сельской церкви УПЦ московского патриархата в Белгород-Днестровском районе Одесской области не только систематически насиловал свою 14-летнюю дочь, но и «поделился» ребенком с коллегой – настоятелем храма в соседнем селе.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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