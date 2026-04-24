Ключевые моменты:

В Одессе с 25 апреля перекроют участок Люстдорфской дороги между улицами Левитана и Костанди из-за ремонта коллектора.

Движение транспорта будет ограничено до полного завершения аварийных работ.

Водителей просят заранее планировать маршруты объезда.

В связи с перекрытием временно изменены схемы движения нескольких маршруток.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесского городского совета, с 00:00 25 апреля будет временно ограничен проезд автотранспорта по Люстдорфской дороге на участке между улицами Левитана и Костанди.

О том, сколько продлятся работы, в мэрии не сообщают.

Водителей просят заранее планировать маршруты и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.

Как изменится движение общественного транспорта

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ, с 25 апреля и до завершения ремонта вносятся временные изменения в схемы движения городского транспорта.

Городские автобусные маршруты №№ 7, 127, 150, 221 при движении по Люстдорфской дороге объезжают указанный участок от 4-й станции в сторону 7-й станции по следующим улицам: ул. Люстдорфская дорога, ул. Левитана, ул. Ак. Королева, пл. Независимости и далее по своим схемам движения.

Аналогично автобусы движутся в обратном направлении.

продолжают свое движение через просп. Князя Ярослава Мудрого в сторону 7-й станции Люстдорфской дороги. Аналогично автобусы движутся в обратном направлении. Городской автобусный маршрут № 185 от ул. Левитана движется через ул. Ак. Королева, пл. Независимости, просп. Князя Ярослава Мудрого, 7-ю ст. Люстдорфской дороги и далее по своей схеме маршрута.

Ранее сообщалось, что из-за проведения ремонтных работ организация дорожного движения на Люстдорфской дороге временно изменена – перекрыта одна полоса движения транспорта.

Накануне был замечен очередной провал на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги. Это привело к существенным осложнениям для движения транспорта.