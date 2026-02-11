Ключевые моменты:

В ночь на 11 февраля ПВО сбила 112 из 129 российских дронов (87%).

Зафиксировано 15 попаданий «шахедов» в восьми локациях.

В Богодухове дрон попал в жилой дом: погибли трое маленьких детей и отец.

Атака дронов по Украине 11 февраля: погибли трое детей и отец

По информации Воздушных сил Украины, в ночь на 11 февраля российские войска запустили 129 ударных беспилотников по пяти направлениям. Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 из них.

В то же время зафиксировано 15 попаданий дронов типа «шахед» в восьми разных местах. В результате атак есть разрушения и жертвы.

Трагедия произошла в городе Богодухов Харьковской области. По данным областной прокуратуры, 10 февраля около 23:30 российский беспилотник, предварительно типа «Герань-2», ударил по частному жилому дому.

В доме жила семья из пяти человек. В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое малолетних детей — двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Также пострадала 74-летняя женщина.

Спасателям удалось спасти 35-летнюю беременную мать детей. Она получила взрывные ранения, черепно-мозговую травму и ожоги. Известно, что семья всего несколько дней назад эвакуировалась в Богодухов из Золочева.

Ситуация на фронте: 126 боевых столкновений за сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают сдерживать наступление и наносят противнику потери.

Наиболее угрожающее наступление России происходит в Запорожской области. Гуляйполе — город, который годами был опорой части этого фронта, почти полностью находится под контролем России. Об этом свидетельствуют карты боев от независимых групп, а также об этом говорит украинский офицер, который воюет в этом районе, капитан Дмитрий Филатов — командир Первого отдельного штурмового полка.

На прошлой неделе он сообщил, что украинские войска все еще удерживают несколько зданий в Гуляйполе. Но «большая часть города полностью находится под контролем противника». Филатов добавил, что 95% военнослужащих там — россияне.

За сутки российские войска нанесли 100 авиационных ударов, сбросили 284 управляемые авиабомбы. Также противник применил 7719 дронов-камикадзе и совершил 3310 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военных, из них 87 — из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 820 человек. Также наши воины обезвредили пять танков, две боевые бронированные машины, 59 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1551 беспилотный летательный аппарат, 235 единиц автомобильной техники окупантов.