Одноэтажное административное здание КП «Горзелентрест» в Одессе после ночной атаки, 1 июня 2026

Ключевые моменты:

  • В Одессе в результате атаки повреждены теплицы КП «Горзелентрест».
  • Повреждены теплицы, котельная, административное здание и инженерные сети.
  • Зафиксированы разрушения кровли, выбиты окна и двери, пострадала техника.
  • Предприятие выращивает около 1 млн растений для озеленения города.

Как сообщили в ЖКС Одессы, в результате российской атаки на Одессу серьезно пострадала инфраструктура «Горзелентреста» – повреждены теплицы, котельная и коммуникации предприятия.

Изнутри разрушенной теплицы КП «Горзелентрест» в Одессе. Защитная пленка на потолке полностью изорвана, видны поврежденные конструкции крыши

«Разрушены покрытия теплицы, крыша административного здания, выбито 10 окон и 6 дверей, повреждена техника и помещение обогревающей теплицу котельной. Повреждены водо- и энергосистемы», – отмечают в ЖКС.

Земляная воронка от взрыва на территории коммунального предприятия в Одессе

В теплицах КП «Горзелентрест» ежегодно выращивают около миллиона растений, украшающих улицы и парки Одессы.

Поврежденное помещение котельной КП «Горзелентрест» после обстрела. Пол засыпан осколками стекла и строительным мусором, двери и внутренние перегородки сорваны, виден большой красный отопительный котел с отверстиями от осколков

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса снова оказалась под атакой российских беспилотников. Один из ударных дронов попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей. Также загорелись два частных дома.

По уточненной информации, в результате атаки пострадали семеро человек, один госпитализирован.

