Ключевые моменты:
Как сообщили в ЖКС Одессы, в результате российской атаки на Одессу серьезно пострадала инфраструктура «Горзелентреста» – повреждены теплицы, котельная и коммуникации предприятия.
«Разрушены покрытия теплицы, крыша административного здания, выбито 10 окон и 6 дверей, повреждена техника и помещение обогревающей теплицу котельной. Повреждены водо- и энергосистемы», – отмечают в ЖКС.
В теплицах КП «Горзелентрест» ежегодно выращивают около миллиона растений, украшающих улицы и парки Одессы.
Напомним, в ночь на 1 июня Одесса снова оказалась под атакой российских беспилотников. Один из ударных дронов попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей. Также загорелись два частных дома.
По уточненной информации, в результате атаки пострадали семеро человек, один госпитализирован.