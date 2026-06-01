Ключевые моменты:

В Одессе в результате атаки повреждены теплицы КП «Горзелентрест».

Повреждены теплицы, котельная, административное здание и инженерные сети.

Зафиксированы разрушения кровли, выбиты окна и двери, пострадала техника.

Предприятие выращивает около 1 млн растений для озеленения города.

Как сообщили в ЖКС Одессы, в результате российской атаки на Одессу серьезно пострадала инфраструктура «Горзелентреста» – повреждены теплицы, котельная и коммуникации предприятия.

«Разрушены покрытия теплицы, крыша административного здания, выбито 10 окон и 6 дверей, повреждена техника и помещение обогревающей теплицу котельной. Повреждены водо- и энергосистемы», – отмечают в ЖКС.

В теплицах КП «Горзелентрест» ежегодно выращивают около миллиона растений, украшающих улицы и парки Одессы.

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса снова оказалась под атакой российских беспилотников. Один из ударных дронов попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей. Также загорелись два частных дома.

По уточненной информации, в результате атаки пострадали семеро человек, один госпитализирован.