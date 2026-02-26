Ключевые моменты:

Сегодня ночью спасатели ликвидировали пожар в квартире на 5-м этаже пятиэтажного дома на улице Краснова в Киевском районе Одессы.

Из-за сильного задымления и большого количества мусора существовала угроза для жителей верхних этажей, эвакуированы 5 человек.

Огонь повредил имущество и домашние вещи, погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Сигнал о возгорании в пятиэтажке по улице Краснова (в районе площади Трибуны Героев, ранее – Толбухина) поступил на пульт дежурного ночью. Прибывшие на место спасатели установили, что очаг возгорания находится в квартире на последнем, пятом этаже.

Тушение огня осложнялось специфическими условиями: внутри помещения скопилось огромное количество мусора и старой ветоши. Это привело к сильному задымлению, которое быстро распространилось по верхнему этажу, создав угрозу для жизни соседей.

Из-за плотной завесы дыма пожарным пришлось оперативно эвакуировать пять человек с верхних этажей дома. Благодаря слаженным действиям спасателей, никто не пострадал – обошлось без погибших и травмированных.

Огонь успел повредить домашние вещи и имущество в квартире. К ликвидации происшествия привлекались 28 спасателей и 8 единиц спецтехники.

На данный момент эксперты устанавливают точную причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб.