Ключевые моменты:
- Вечером 6 апреля в Одессе и области ожидаются гроза и порывы ветра до 15-18 м/с.
- Власти призывают ограничить прогулки и не парковать авто под деревьями и линиями электропередачи.
- Из-за шторма возрастает риск срыва морских мин.
- Днем температура до +20°С в Одессе и до +23°С по области, местами дождь и ухудшение видимости.
На Одессу надвигаются гроза и сильный ветер
Вечер понедельника, 6 апреля, обещает быть неспокойным. По прогнозам синоптиков, ожидаются опасные метеорологические явления I (желтого) уровня опасности. Порывы северно-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. Вечером возможна гроза.
Городские власти призывают одесситов быть осторожными и ограничить прогулки и поездки.
Чтобы избежать инцидентов:
- не паркуйте авто под деревьями, линиями электропередачи и на ливневых решетках;
- избегайте шатких конструкций и ветхих деревьев – возможен обрыв кабелей и падение веток.
Кроме того, не забывайте о том, что из-за шторма в море резко возрастает риск срыва мин с якорей. По возможности следует воздержаться от посещения пляжей. При обнаружении подозрительных предметов ничего не трогайте и сразу звоните 102.
Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь. Вечером гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, вечером порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 18-20°С.
Читайте также: Зловоние и стоки в море: с чем Одесса встречает пляжный сезон 2026 года
Прогноз погоды в Одесской области на 6 апреля
По Одесской области в понедельник, 6 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, вечером местами умеренный. Во второй половине дня местами гроза.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 18-23°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Вас заинтересует: Тысячи аистов на полях Одесщины: что заставило птиц «остановиться на обед»?