Ключевые моменты:

Вечером 6 апреля в Одессе и области ожидаются гроза и порывы ветра до 15-18 м/с.

Власти призывают ограничить прогулки и не парковать авто под деревьями и линиями электропередачи.

Из-за шторма возрастает риск срыва морских мин.

Днем температура до +20°С в Одессе и до +23°С по области, местами дождь и ухудшение видимости.

На Одессу надвигаются гроза и сильный ветер

Вечер понедельника, 6 апреля, обещает быть неспокойным. По прогнозам синоптиков, ожидаются опасные метеорологические явления I (желтого) уровня опасности. Порывы северно-западного ветра будут достигать 15-18 м/с. Вечером возможна гроза.

Городские власти призывают одесситов быть осторожными и ограничить прогулки и поездки.

Чтобы избежать инцидентов:

не паркуйте авто под деревьями, линиями электропередачи и на ливневых решетках;

избегайте шатких конструкций и ветхих деревьев – возможен обрыв кабелей и падение веток.

Кроме того, не забывайте о том, что из-за шторма в море резко возрастает риск срыва мин с якорей. По возможности следует воздержаться от посещения пляжей. При обнаружении подозрительных предметов ничего не трогайте и сразу звоните 102.

Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков, только во второй половине дня небольшой дождь. Вечером гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, вечером порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 18-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 апреля

По Одесской области в понедельник, 6 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, вечером местами умеренный. Во второй половине дня местами гроза.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 18-23°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

