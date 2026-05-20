21 мая в Одессе прогнозируют дожди, грозу и порывистый ветер.

На дорогах области из-за дождя видимость снизится до 1–2 км. берега – пляжи остаются опасными.

Погода в Одессе

21 мая в Одессе ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. Городские власти призывают жителей и гостей города быть особенно осторожными, следить за изменениями погодных условий и возможности ограничить перемещение городом во время непогоды.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в течение суток переменная облачность, кратковременный дождь, а днем ​​возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет 15–17°С, днем ​​— 20–22°С. Морская вода прогреется до 17–18°С.

Погода в Одесской области

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность: ночью местами кратковременный дождь, днем ​​дожди, иногда значительные, с грозами. Во время грозы возможны шквалы до 15–17 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 12–17°С, днем ​​– 20–25°С.

На автодорогах области днем ​​из-за осадков видимость местами снизится до 1-2 км.

Отдельно одесситов предупреждают о высокой опасности пребывания на побережье. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза — возможен срыв морских мин с якорей, их дрейфование и прибиение к берегу.

