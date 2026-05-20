20 мая в Одессе ожидаются гроза, дождь и шквалы до 17 м/с.

В городе объявлен жёлтый уровень опасности, людей просят быть осторожными.

Несмотря на прогноз, одесситы уже открывают пляжный сезон в Аркадии и на Ланжероне.

Одесса 20 мая: шторм против пляжного настроения

Синоптики предупреждают: днём 20 мая в Одессе будет не до романтики у моря. Ожидается кратковременный дождь, гроза и северный ветер со шквалами до 15–17 м/с. Объявлен жёлтый уровень опасности — то есть погода может «выкинуть фокус» в любой момент.

Температура при этом вполне майская: ночью +14…16, днём +21…23. Море уже прогрелось до +15…16 градусов, так что внешне всё выглядит как старт сезона… если бы не ветер, дождь и предупреждения.

В мэрии просят без лишней необходимости не гулять под деревьями, не парковаться под ними же и вообще быть внимательнее — особенно детям, пожилым и беременным.

Отдельно напоминают про побережье: в шторм в Чёрном море сохраняется минная опасность. Возможен срыв мин с якорей и их дрейф вдоль берега — в случае находки просят не подходить и сразу звонить 102.

По области ситуация похожая: местами дожди, грозы, переменная облачность и всё тот же капризный ветер.

Сезон открыт — пока неофициально

Пока синоптики рисуют дождевые карты, Одесса живёт по своим правилам. В прошлые выходные в Аркадии и на Ланжероне состоялось неофициальное открытие пляжного сезона: люди загорали, купались, а холодные напитки уже продают по «летним» ценам.

«На море аншлаг! А сезон ещё даже официально не начался», — делятся местные паблики.

Синоптики, правда, энтузиазм не разделяют: 21–22 мая дожди и грозы продолжатся, и только к 23–24 числу обещают больше солнца и до +26.

Фото — Анна Баратынская