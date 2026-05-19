гроза в одессе

Ключевые моменты:

  • В среду, 20 мая, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
  • Ветер северный 7-12 м/с, во время грозы – порывы и шквал до 17 м/с,
  • В Одессе завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза.
  • В Одесской области ночью местами небольшой дождь, днем грозы и дожди.

Важно: правила безопасности во время непогоды

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра днем, 20 мая, в Одессе и области ожидается гроза со шквалами ветра до 15-17 м/с. Из-за ухудшения погоды в мэрии объявили первый (желтый) уровень опасности и просят горожан соблюдать правила безопасности:

  • На улицах: по возможности ограничьте поездки и прогулки (особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин). Не ходите под деревьями и линиями электропередач – ветер может оборвать кабели или повалить ветки.
  • Для водителей: не паркуйте автомобили под деревьями, ЛЭП и на решетках дождеприемников, чтобы не заблокировать сток воды.
  • На побережье: держаться подальше от пляжей. Из-за шторма в Черном море резко возрастает минная опасность – волны могут сорвать мины с якорей и выбросить на берег. При обнаружении подозрительных предметов сразу звоните в полицию по номеру 102.

Читайте также: Одессу накроет циклон: что будет с погодой на старте курортного сезона

Прогноз погоды в Одессе на 20 мая

В Одессе завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы с порывами до 15-17 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С тепла.

Температура морской воды 15-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 мая

По Одесской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С выше нуля.

На автодорогах области видимость хорошая.

Также напомним, что на двух оживленных участках трассы Одесса – Рени, возле села Паланка и в районе Маяков, начинают дорожные работы. Из-за этого движение транспорта временно сделают реверсивным.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме