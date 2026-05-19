Ключевые моменты:
- В среду, 20 мая, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
- Ветер северный 7-12 м/с, во время грозы – порывы и шквал до 17 м/с,
- В Одессе завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза.
- В Одесской области ночью местами небольшой дождь, днем грозы и дожди.
Важно: правила безопасности во время непогоды
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра днем, 20 мая, в Одессе и области ожидается гроза со шквалами ветра до 15-17 м/с. Из-за ухудшения погоды в мэрии объявили первый (желтый) уровень опасности и просят горожан соблюдать правила безопасности:
- На улицах: по возможности ограничьте поездки и прогулки (особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин). Не ходите под деревьями и линиями электропередач – ветер может оборвать кабели или повалить ветки.
- Для водителей: не паркуйте автомобили под деревьями, ЛЭП и на решетках дождеприемников, чтобы не заблокировать сток воды.
- На побережье: держаться подальше от пляжей. Из-за шторма в Черном море резко возрастает минная опасность – волны могут сорвать мины с якорей и выбросить на берег. При обнаружении подозрительных предметов сразу звоните в полицию по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 20 мая
В Одессе завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С тепла.
Температура морской воды 15-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 мая
По Одесской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-17 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также напомним, что на двух оживленных участках трассы Одесса – Рени, возле села Паланка и в районе Маяков, начинают дорожные работы. Из-за этого движение транспорта временно сделают реверсивным.