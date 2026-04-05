Ключевые моменты:

В районе Татарбурнар, лимана Сасык и территорий Национального природного парка «Тузловские лиманы» в последнее время зафиксировано около 2000 белых аистов.

Птицы совершили вынужденную посадку из-за затяжных дождей и туманов.

После приземления аисты встретили очень много дождевых червей на поверхности земли.

Дождевые черви выползают на поверхность во время сильных ливней, потому что они дышат через кожу.

Весенняя «остановка» тысяч аистов

Эколог Иван Русев рассказал в социальных сетях, что в районе города Татарбунары, вокруг лимана Сасык и населенных пунктов вдоль Национального природного парка «Тузловские лиманы» в последнее время фиксируют около 2000 белых аистов. Птицы совершили вынужденную посадку из-за затяжных дождей и туманов.

По словам эксперта, аисты, обычно почти не машущие крыльями, а рассчитывающие на теплые воздушные «лифты» от земли, не смогли продолжить миграцию через Черное море. Ведь облачный и холодный воздух не позволил этим восходящим потокам работать.

Русев отметил, что после вынужденной посадки птицы встретили необычайно богатое вкусное «бензоколонковое» поле: на поверхности земли появились десятки тысяч дождевых червей на гектар. Для истощенных во время долгой миграции аистов такая остановка становится настоящим источником энергии: они пополняют запасы жиров, чтобы преодолеть оставшийся путь в теплые страны.

Иван Русев рассказал, что дождевые черви дышат через кожу, которая должна быть влажной. Именно поэтому при сильных ливнях они выползают на поверхность, чтобы не задохнуться от недостатка кислорода в забитых водой грунтовых порах. В мокрой земле они могут передвигаться гораздо быстрее и дальше, чем под землей, что позволяет им активно расселяться и искать партнеров для размножения. Ведь весна для червей, как и для многих других представителей дикой природы, сезон настоящего “поиска любви”.

