Ключевые моменты:
- В районе Татарбурнар, лимана Сасык и территорий Национального природного парка «Тузловские лиманы» в последнее время зафиксировано около 2000 белых аистов.
- Птицы совершили вынужденную посадку из-за затяжных дождей и туманов.
- После приземления аисты встретили очень много дождевых червей на поверхности земли.
- Дождевые черви выползают на поверхность во время сильных ливней, потому что они дышат через кожу.
Весенняя «остановка» тысяч аистов
Эколог Иван Русев рассказал в социальных сетях, что в районе города Татарбунары, вокруг лимана Сасык и населенных пунктов вдоль Национального природного парка «Тузловские лиманы» в последнее время фиксируют около 2000 белых аистов. Птицы совершили вынужденную посадку из-за затяжных дождей и туманов.
По словам эксперта, аисты, обычно почти не машущие крыльями, а рассчитывающие на теплые воздушные «лифты» от земли, не смогли продолжить миграцию через Черное море. Ведь облачный и холодный воздух не позволил этим восходящим потокам работать.
Русев отметил, что после вынужденной посадки птицы встретили необычайно богатое вкусное «бензоколонковое» поле: на поверхности земли появились десятки тысяч дождевых червей на гектар. Для истощенных во время долгой миграции аистов такая остановка становится настоящим источником энергии: они пополняют запасы жиров, чтобы преодолеть оставшийся путь в теплые страны.
Иван Русев рассказал, что дождевые черви дышат через кожу, которая должна быть влажной. Именно поэтому при сильных ливнях они выползают на поверхность, чтобы не задохнуться от недостатка кислорода в забитых водой грунтовых порах. В мокрой земле они могут передвигаться гораздо быстрее и дальше, чем под землей, что позволяет им активно расселяться и искать партнеров для размножения. Ведь весна для червей, как и для многих других представителей дикой природы, сезон настоящего “поиска любви”.
