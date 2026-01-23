Ключевые моменты:

  • В Одессе и области введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».
  • Плановые графики во время аварийных отключений не действуют.
  • Актуальную информацию публикуют ДТЭК «Одесские электросети» в соцсетях.

Как напоминают в компании ДТЭК «Одесские электросети», во время экстренных отключений графики не действуют.

О возможных изменениях энергетики будут оперативно информировать население в соцсетях.

Проверить актуальные данные можно:

