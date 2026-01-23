Ключевые моменты:
- В Одессе и области введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».
- Плановые графики во время аварийных отключений не действуют.
- Актуальную информацию публикуют ДТЭК «Одесские электросети» в соцсетях.
Как напоминают в компании ДТЭК «Одесские электросети», во время экстренных отключений графики не действуют.
О возможных изменениях энергетики будут оперативно информировать население в соцсетях.
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
