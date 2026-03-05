Ключевые моменты:

Графики отключений электроэнергии в Украине будут отличаться в зависимости от состояния сетей и доступности генерации.

Худшая ситуация в Киеве и Одессе — из-за поврежденных высоковольтных сетей и ограниченной передачи энергии, графики будут жестче.

Потепление уменьшает потребление, более длинный день усиливает солнечную генерацию.

Ситуация стабилизируется к маю при отсутствии атак.

Все зависит от ситуации в регионе

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, в Украине будут внедряться разные графики отключений электроэнергии в зависимости от региона. Он добавил, что самая плохая ситуация ожидается в Киеве и Одессе.

Эксперт подчеркнул, что графики отключений зависят от того, в каком состоянии сети, насколько доступна генерация. Киев и Одесса больше всего пострадали из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии.

Правда, эксперт подчеркнул, что общая ситуация постепенно улучшается. Потепление снижает потребление электроэнергии, а удлинение светового дня усиливает вклад солнечной генерации в энергосистему.

Харченко отметил, что при отсутствии массированных атак на электросети ситуация может существенно стабилизироваться уже до мая.

Напомним, суровая зима и постоянные удары по электросетям нанесли февраль одним из самых тяжелых месяцев. Но, несмотря ни на что, энергетикам удалось вернуть свет миллионам домов.