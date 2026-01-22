Ключевые моменты:
- 23 января в Одессе и Одесской области действуют стабилизационные графики отключений только при благоприятном состоянии сетей.
- ДТЭК опубликовала актуальное расписание для отдельных населенных пунктов региона.
- Графики используются только там, где технические условия сетей позволяют это.
В Одесской области 23 января введены графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Компания ДТЭК предоставила свежее расписание стабилизационных отключений электроэнергии для отдельных населенных пунктов Одесской области на 23 января.
Добавим, что графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения.
Проверить актуальные данные можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
