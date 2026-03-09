Ключевые моменты:

Электромонтеры «Одесгорсвет» осуществляют ремонт освещения улиц, парков и т.п.

Работы: перетяжка кабелей, замена светильников, кронштейнов, подрезка веток.

Что сделали электромонтеры за 2026 год

Чтобы одесситам было светлее, электромонтеры «Одесгорсвет» выполняют работы по ремонту наружного освещения улиц, парков и скверов города, а также ликвидируют аварийные ситуации.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщили, что специалисты постоянно выполняют обследование объектов уличного освещения (опоры, распределительные шкафы, светильники и др.) с целью выявления аварийных или неработающих элементов, а также актов вандализма. Кроме этого, электромонтеры производят работы по перетяжке кабельной сети, замене устаревших светильников и кронштейнов на новые, подрезанию веток деревьев, устранению аварийных ситуаций и другие.

Добавим, что в 2026 году был осуществлен демонтаж и монтаж 15664 метров кабельной линии, заменили 180 газоразрядных ламп в светильниках новыми энергосберегающими и 374 светильниками с газоразрядными лампами, отремонтировали 344 светильника, а также заменили 5 аварийных опор. Также очищены воздушные линии от веток.

