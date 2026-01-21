Ключевые моменты:

Даже кратковременное выключение света миллионами потребителей значительно снижает общую нагрузку на сеть.

Светодиодные лампы потребляют в 8–10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания.

Бытовые приборы для нагрева воды — одни из самых энергоемких в квартире.

Перенос стирки и мытья посуды на ночные часы помогает экономить электроэнергию и деньги.

Вопрос экономии электроэнергии в Украине сегодня выходит далеко за пределы личных счетов. Он напрямую связан с нехваткой электроэнергии в условиях войны из-за поврежденной инфраструктуры.

Автор «Одесского жизни» делится не теоретическими советами, а собственными наблюдениями, подкрепленными практическими примерами — от телеэфира 1990-х годов с наглядной демонстрацией, как выключение только освещения влияет на энергосистему, до бытовых решений в квартирах Одессы и Херсона.

Такой опыт позволяет наглядно показать, как именно работает экономия электроэнергии на уровне одной семьи и всей страны.

Валерий Боянжу использует понятный язык цифр: мощность приборов, реальное потребление киловатт-часов, сравнение различных способов использования техники. Так что, вашему вниманию материал полезный и практичный для читателей.

Экономия электроэнергии: впечатляющий пример из 90-х

Вспоминается одна телепередача из нелегких 90-х. Случайно наткнулся на нее на одном из малочисленных тогда украинских телеканалов. Репортаж шел из, как я сейчас вспоминаю, центральной диспетчерской общеукраинского «энергосбыта».

Множество пультов, табло, измерительная техника, приборы — все как положено. И вот всем телезрителям предложили (это был прямой эфир) прямо сейчас, поздним вечером отключить в своих жилищах на минутку, не более, все электроприборы, какие возможно. Ну как минимум свет в той комнате, где телевизор.

Камера при этом была наведена на измерительный прибор (стрелочный), который контролировал суммарное потребление тока по стране. Что ж, ОК: я оторвался от своего лежбища на диване и, крутнув тиристорный регулятор, убрал напряжение с пяти 60-ваттных ламп люстры в комнате, где стояла эта «сладкая парочка» — диван и телевизор.

Вероятно так же поступили и многие миллионы моих сограждан, потому что — о чудо! — стрелка амперметра на телеэкране заметно ушла влево, в сторону уменьшения показаний. Это было очень толково придуманной демонстрацией того, что такое экономия электроэнергии.

Как война заставляет нас экономить электроэнергию

Сейчас у нас повсюду звучат призывы к её экономии, и повод, к огромному сожалению, не просто экономия, а наше общее выживание в условиях поддержки российской агрессии жесткой зимней погодой.

Что ж, давайте поговорим об этой экономии предметно, т.е. языком цифр. Раз уж говорили о лампочках, то с них и начнем. Если у кого-то еще, к сожалению, остались лампы накаливания, замените их на светодиодные «экономки». Потребление ниже в 8-10 раз! Плюс к тому, нужно помнить, что спираль накаливания склонна к перегоранию не только во время т.н. толчков сети, которые сейчас не редкость, а даже в момент включения лампы, когда происходит мгновенный рост напряжения от 0 до 230 Вольт.

С этим можно бороться заменой обычного выключателя на плавно регулирующий напряжение (вращением). Они сейчас есть в продаже. Но, помните, со светодиодными лампами они не паруются! Так что все же, если по-уму, то выгодней перейти на светодиодные лампы.

Чайку или кофейку захотелось? Нагрейте воду на газовой плите. Это дешевле, чем электрочайником, который потребляет 1,5- 2 кВт\ час. Но если вы живете в «электрической» квартире, без газа, то без необходимости не грейте полный электрочайник. Меньше воды — быстрее нагрелся — меньше потратил электричества.

Постирушки. Моя супруга — как енот-полоскун, все время то «пора постельное постирать», то майки, футболки, рубашки с меня сдирает: «ты их до дыр заносишь, давай в стирку!» Поясняю человеческим языком, что «стиралку» реже сейчас можно (и нужно!) включать, ест она 1,5- 2 кВт/ час, киловатты дорогие, да и напряженка с ними.

«С миру по нитке» сэкономим — может, на час позже и отключат. Нашли с женой консенсус: стирку запускает она на низких температурах нагрева воды (30-40 градусов, а не 95). Тогда машинка не такая уж и прожорливая.

Здесь, в Одессе, в арендуемой квартире, хозяйская стиральная машина у нас простенькая. А вот дома, в Херсоне, классная, программируемая, с таймером, можно выставлять автоматический запуск на нужное время. Она сама отрабатывала цикл. Заодно, если у кого установлен тариф «день-ночь» на электричество, так дешевле ночью.

Да и утюгом 1,5-2 кВт/ час потом по простыням елозить так ли уж обязательно в нынешних условиях?! Если у кого есть посудомоечная машина — ночная работа и к ней относится. У нас посудомоечная машина — это я, работаю без электричества… Зато амнистия мне вышла по пылесосу: веник с совком — вовсе неплохой заменитель потреблению 1,5 — 2 кВт\ час. Как говорили у нас в стройотряде, «2 студента и лопата заменяют экскаватор».

У вас электроплита? «Вот свезло, так свезло»,- как говорил булгаковский пёс. Если есть возможность, лучше готовить на электроплите и в электродуховке НЕ в часы утренних и вечерних пиковых потреблений.

Что еще у нас с вами есть из энергоемкого в квартире? Ну холодильник — это святое. Хотя никогда не забуду тот месяц без электричества в конце 2022-го, когда орки, артиллерийским огнем по городу рассчитавшись за полученный под…рачник, оставили мой Херсон без электричества (читай — без воды и без отопления). Холодильники тогда нам вполне заменяли балконы…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса