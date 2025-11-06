Ключевые моменты:

Младенец получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и многочисленные ушибы.

Следы ожогов от сигарет обнаружены на теле ребенка.

Подозреваются мать и бабушка, мать была пьяна во время изъятия ребенка.

Подробности шокирующего случая в Одессе

В одну из больниц Одессы доставили трехмесячного младенца с множественными травмами. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ключицы и многочисленные кровоизлияния. Кроме того, на теле малыша обнаружены следы от окурков.

Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, ребенка избили дома, а в совершении насилия подозревают его мать и бабушку. Во время приезда службы мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Павел Сушко назвал этот случай показателем того, что система защиты детей в Украине не работает.

«Этот младенец кричал от боли, но не мог позвать на помощь. Семья не стояла на учете, никто не вмешался. Система сломана – и пока дети страдают, чиновники рапортуют о “реформах” и “успехах”», – написал Сушко.

Бывшая начальница Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова также высказалась о произошедшем.

По ее словам, мать, вероятно, рожала в роддоме, поэтому врачи уже тогда могли заметить их состояние. Никандрова задается вопросом, поступала ли информация об этой женщине в социальные службы и почему не было реакции.

Она также напомнила, что в ближайшее время планируется ликвидация домов ребенка, а патронатных семей все еще недостаточно, поэтому непонятно, куда будут помещать таких малышей в экстренных случаях.

«Среди реформаторов много женщин и матерей. Неужели им безразлично, что происходит с этими детьми? Неужели деньги и гранты важнее человеческих судеб?» — написала Никандрова.

Еще по теме: В Бородинской громаде в Одесской области все дети-сироты живут в настоящих семьях