Ключевые моменты:

Мария Желяскова стала вице-мисс на конкурсе “Miss Earth 2025”.

Ранее девушка побеждала в конкурсах Мисс Одесса и Мисс Украина-Земля.

Украинка впервые вошла в топ-8 финалисток престижного мирового конкурса.

Мария Желяскова — Вице Мисс Земля 2025

На международном конкурсе красоты “Miss Earth 2025”, финал которого прошел 5 ноября на Филиппинах, Украина впервые в истории заняла место в числе восьми лучших участниц. Уроженка города Болград Одесской области Мария Желяскова получила титул “Вице Мисс Земля”.

Радостной новостью модель поделилась в Instagram, где поблагодарила всех за поддержку:

«Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ-8 и получила титул “Вице Мисс Земля 2025”. Я бесконечно счастлива и горжусь тем, что представляла свою страну», — написала Мария.

По словам девушки, это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, затем — национальная корона Мисс Украина-Земля (2024 год) и теперь международного признания.

Мария родилась в Болграде и после окончания Болградской школы №2 Мария поступила в Международный гуманитарный университет в Одессе по специальности диктор-телеведущий. Проживает в Одессе и параллельно работает в Стамбуле моделью. Помимо этого, 24-летняя девушка активно занимается благотворительностью: помогает детским домам, основала проект помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

