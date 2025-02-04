По информации правоохранителей, несколько дней назад тело мальчика в возрасте 1 года и 3 месяцев нашли в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы, где малыш жил со старшей сестрой, 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

В рамках начатого уголовного производства предварительно установлено, что примерно в январе по недосмотру матери мальчик получил термические ожоги нескольких участков тела.

После полученных травм ребенок терял сознание и у него было нарушено дыхание, однако ни мать, ни сожитель не обратились за помощью к врачам, а оставили малыша в беспомощном и опасном для жизни состоянии, что привело к его смерти. И чтобы скрыть этот факт, мужчина спрятал тело мальчика в морозильную камеру.

Женщину и мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им инкриминируют оставление ребенка в опасности, что повлекло его смерть. Кроме того, женщине сообщено о подозрении еще по одной статье криминального кодекса – злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, а мужчине – по ч. 1 ст. 297 УК – поругание над телом умершего.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Следствие продолжается.

Старшую девочку из семьи забрали и поместили в медучреждение, где она проходит обследование. В дальнейшем будет решаться вопрос лишения матери родительских прав и места жительства ребенка.

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