Девушка из Одесской области в 18 лет стала мамой для пятерых детей

Попечительство Наталии Мунтян над ее двумя братиками и тремя сестричками было официально оформлено, когда ей исполнилось восемнадцать.

Многодетная семья Мунтян из села Ставрово Окнянского общества потеряла отца. А мать, забыв о своих шестерых детях, запила. Старшая дочь Наталья стала сама беспокоиться о меньших. А когда все их забрали в приют, девушка и там заботилась, чтобы ее братики и сестренки были накормлены, чтобы их никто не обидел.

Каким же радостным сиянием светились детские глаза, когда их мама перестала заглядывать в рюмку и забрала всех домой. Однако счастье в этом доме царило недолго.

Сидеть здесь и не высовываться

Новый избранник мамы, к которому они переехали, пьянствовал вместе с ней. Дети, которых отчим не любил, должны были сидеть в своей комнате и не выходить из нее.

Первой вернулась к Ставровое Наталья. Потом забрала домой своих братиков и сестричек, для которых жизнь у отчима стала невыносимой. Собравшись вместе, дети учились выживать.

Свое плечо подставила родная тетя Нина Отяну. Также в беде поддержали семью и школа, односельчане, старостат и поселковый совет.

Вопрос о дальнейшей судьбе детей

Когда родную маму таки лишили родительских прав, встал вопрос о дальнейшей судьбе детей.

– Я не смогу без них жить! И как они будут без меня? — искала Наталья совета у начальника отдела по делам детей Окнянского поселкового совета Ларисы Баюро.

По наставлениям женщины Наталья начала собирать документы на опекунство. И как только ей исполнилось восемнадцать, она получила официальный статус опекуна своих младших братиков и сестричек. Так она стала матерью для Владислава, Ивана, Юлии, Дарии и Марии.

Брак и собственные дети

Не так просто было девушке тянуть семейную телегу. Не всегда и не все успевала, ведь большая семья нуждалась в ежедневной заботе. А тут еще самой хотелось материнского внимания и совета.

Надежным тылом стал для Натальи Александр Щур – ее любимый. Молодые женились и подарили жизнь двум сынишкам. Теперь старшие помогают ухаживать за малышами и по хозяйству и стараются во всем слушаться свою сестру-маму.

И мечтают о победном завтра

Вместе сделали ремонт в родительском доме и мечтали о достройке.

— Дети растут, и каждому нужна собственная комната, собственное пространство, — делится Наталья.

Однако война внесла коррективы. Александр пошел добровольцем в армию, и уже почти год мужественно защищает Украину. А большая семья засадила огород, засеяла овощи и ждет возвращения своего защитника домой. А еще — мечтает о победном и счастливом завтра.

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