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В Одессе спасают детей, пострадавших от побоев отца: 2-х месячная девочка в реанимации

В Одессе спасают детей, пострадавших от побоев отца: 2-х месячная девочка в реанимации

В Одессе задержали горе-отца, который систематически избивал своих малолетних детей. Двухмесячная дочь находится в больнице в тяжелом состоянии, а 2-х летнего сына обследуют медики.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии полицейские узнали от медиков, когда ночью 22 октября пострадавшую девочку доставили из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской больницы.

По данным СМИ, медики диагностировали у младенца тяжелое состояние: кома, кровоизлияние в мозг, отек головного мозга, ушиб легких и многочисленные переломы ребер.

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Правоохранители выяснили, что 27-летний отец раздражался и бил дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» ее. А когда самочувствие ребенка сильно ухудшилось, мать вызвала «скорую». 24-летняя женщина насилию не препятствовала.

Супружеская пара живет в гражданском браке и ранее в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, у них есть двухлетний сын, которого отец тоже избивал. Сейчас мальчика обследуют врачи. Как выяснилось, у него закрытый перелом бедра.

За причинение тяжких телесных повреждений младенцу горе-отцу грозит до восьми лет лишения свободы. В рамках этого же производства устанавливаются обстоятельства относительно избиения мальчика.

избил дочь

В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. Дальнейшую судьбу детей будут решать работники службы по делам детей.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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