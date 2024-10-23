В Одессе спасают детей, пострадавших от побоев отца: 2-х месячная девочка в реанимации

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии полицейские узнали от медиков, когда ночью 22 октября пострадавшую девочку доставили из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской больницы.

По данным СМИ, медики диагностировали у младенца тяжелое состояние: кома, кровоизлияние в мозг, отек головного мозга, ушиб легких и многочисленные переломы ребер.

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Правоохранители выяснили, что 27-летний отец раздражался и бил дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» ее. А когда самочувствие ребенка сильно ухудшилось, мать вызвала «скорую». 24-летняя женщина насилию не препятствовала.

Супружеская пара живет в гражданском браке и ранее в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, у них есть двухлетний сын, которого отец тоже избивал. Сейчас мальчика обследуют врачи. Как выяснилось, у него закрытый перелом бедра.

За причинение тяжких телесных повреждений младенцу горе-отцу грозит до восьми лет лишения свободы. В рамках этого же производства устанавливаются обстоятельства относительно избиения мальчика.

В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. Дальнейшую судьбу детей будут решать работники службы по делам детей.