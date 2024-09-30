В Одессе голову Пушкина накрыли символичным пакетом

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Одесситкая активистка Алена Балаба рассказала в соцсетях, что этой акцией участники хотят подчеркнуть необходимость демонтажа всех имперских и советских символов, а «вовремя принятые противозачаточные методы предотвращают распространение имперских нарративов».

Она провела парралель с акцией, которую в апреле 1991 года провел чешский художник Давид Черни. Он раскрасил советский танк в Праге в розовый цвет, а после этого Советский Союз вывел свои войска из Чехословакии.

«Мы надеемся на окончательное уничтожение обломков империи в сердцах и на площадях.

Убирайте маркеры российской оккупации из своих голов, своего сознания и с наших улиц. Иначе нам не победить», — написала активистка.

Напомним, в Одессе не утихают страсти по поводу деколонизации. Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер издал соответствующее распоряжение и обязал мэрию Одессы демонтировать бюст Пушкина и еще 18 памятников. Но в мэрии это выполнять не спешат. Ведь памятник Пушкину находится в охранной зоне ЮНЕСКО. И, чтобы демонтировать его, горсовет должен получить ответ от этой организации.

В субботу, 28 сентября 2024 года, одесским активистам с третьей попытки удалось избавиться от коммунистической символики – изображений орлена ленина и медали золотая звезда на стеле «Крылья победы» на площади 10 апреля.

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