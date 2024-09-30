Новости Одессы и Одесской области

Одесситы смогут отслеживать автобусы онлайн, но есть нюанс

Одесситы смогут отслеживать автобусы онлайн, но есть нюанс

Цифровизация общественного транспорта продолжается и GPS-трекеры теперь установлены на всех автобусах, которые курсируют в Одесской области. Правда, это не касается городских маршруток.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

«Теперь, благодаря современным GPS-датчикам, которые установлены на многих автобусах, вы можете в реальном времени следить за передвижением транспорта. Пара кликов — и вы на правильном пути», — говорится в сообщении.

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Используя такие приложения, как EasyWay и Google Maps, можно отслеживать передвижение автобусов и выбирать удобный маршрут, экономя время.

Но по факту в самом городе пока есть возможность отслеживать только электротранспорт, пишут в комментариях пользователи общественного транспорта в Одессе.

Как пояснил руководитель департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской ОВА Александр Гайдук, GPS-навигация касается пригородных и междугородных автобусных маршрутов, которые не выходят за пределы области. Организатором этих маршрутов выступает областная государственная администрация.

«К сожалению организатором городской маршрутной сети выступает Одесский городской совет», — отметил чиновник.

На цифровизацию электротранспорта в Одессе выделили 3 миллиона грн

В Одессе система онлайн-мониторинга городского электротранспорта полноценно заработала внедрена в 2015 году, а полноценно заработала только в 2018 году.

Одесский горсовет выделил 3 миллионов гривен из городского бюджета на новую диспетчерскую систему контроля электротранспорта. За соответствующее решение 18 сентября проголосовали депутаты на сессии Одесского городского совета.

Новая система диспетчеризации будет интегрирована с мобильным приложением, ведь имеющееся, по словам департамента транспорта, уже не соответствует современным требованиям.

Новая система облегчит пользование электротранспортом для пассажиров и улучшит его контроль.

Выбор разработчика будет осуществлен через тендер, а на поддержку функционирования 850 GPS-трекеров в электротранспорте город дополнительно выделит еще 1 миллион гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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