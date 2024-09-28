В Одессе с третьей попытки демонтировали ленина и звезду на площади 10 апреля

Об этом сообщил у себя в соцсетях один из участников демонтажа, известный одесский активист Демьян Ганул.

«Сегодня с третьей попытки силами активной общественности Одессы были демонтированы два макета ордена ленина и советской звезды, четко подпадающие под декоммунизацию символики и не несущие никакой культурной ценности», – написал активист.

При этом Ганул добавил, что общественники «оказали местным властям услугу», и демонтаж был выполнен, несмотря на административные протоколы от полиции.

Напомним, первая попытка избавиться от запрещенной символики была предпринята 7 сентября 2024 года: тогда Демьян Ганул и лидер ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский своими силами демонтировали одну часть барельефа с изображениями советских наград на стеле «Крылья победы», но такие же изображения оставались на другой стороне стелы.

Утром 22 сентября активисты попытались закончить начатое две недели назад, но тогда им помешала полиция, которая «приехала быстрее, чем упал кусок металла».

Ранее было обнародовано обращение, в котором депутат Одесского горсовета Марина Бойко призвала мэра Геннадия Труханова убрать коммунистическую символику с памятника «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

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