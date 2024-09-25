Нужен ли Пушкин в Одессе: опрос одесситов о сносе памятника (видео)

Однако главный вопрос в том, что думают сами одесситы. Наша редакция предложила всем лично высказаться по этому поводу — прямо возле «спорного» памятника Пушкину. Пришли несколько десятков человек, большинство — старшего возраста. Что они сказали, узнайте из нашего материала.

Больше не культурное наследие

Инициатива демонтажа памятника Пушкину, по словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, принадлежит центральным органам власти. Ныне монумент поэту — так же как и памятник Воронцову на Соборной площади, — исключен Кабинетом министров Украины из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. А это означает, считает Кипер, что под охраной ЮНЕСКО они не находятся.

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— К нам поступаломного жалоб от местных жителей на то, что в период войны в городе продолжает стоять подобный памятник. Уверяю, эта проблема очень скоро будет решена, — заявляет Кипер, — Все необходимые документы оформлены, соглашения подписаны, юридические вопросы решены.

Правда, сроки, в которые будет снесен памятник, глава ОВА пока не уточнил.

В ожидании ответа ЮНЕСКО

Памятник планируют разместить во дворике скульптур Одесского литературного музея. А осуществить демонтаж монумента, согласно распоряжению Кипера, обязан муниципалитет города. Но в мэрии это выполнять не спешат.

Ведь памятник Пушкину находится в охранной зоне ЮНЕСКО. И, чтобы демонтировать его, горсовет должен получить ответ от этой организации.

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— Закон о деколонизации имеет ряд исключений. В частности, исключениями являются зоны объектов всемирного культурного наследия, — утверждает директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Иван Липтуга, — То есть вся охранная зона Одессы площадью 618 га под это подпадает. На любое действие там — от изменения планировки квартала до простой замены труб — нужен ответ от ЮНЕСКО.

По его словам, сейчас горсовет обратился с письмами в Министерство культуры и иностранных дел, а также связался с ЮНЕСКО по поводу того, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.

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— Но ЮНЕСКО — очень осторожная и бюрократизированная организация. Поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительный совет ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет запрос в Париж. И по такой же цепи ответ возвращается к нам, — рассказал чиновник.

Экспертиза для художников и исторических деятелей

Председатель ОВА Кипер, приказывая снести памятник Пушкину, выполняет статью Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», где указано, что демонтажу подлежат монументы художникам, которые «в литературных и других художественных произведениях поддерживали, глорифицировали и оправдывали имперскую политику или призывали к русификации и украинофобии». Поэтому, прежде чем решать судьбу памятника Пушкину, творческому наследию поэта надо назначить соответствующую литературоведческую экспертизу, считает историк Александр Бабич.

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— Надо выяснять, чего у него было больше: «Клеветникам России» или «… и на обломках самовластья…»? Соответствующую экспертизу надо сразу заказывать по Сосюре, Тычине, Гоголю, Бабелю или лауреату двух Сталинских и одной Ленинской премии Александру Довженко, — уверен историк, — и по итогам таких экспертиз принимать соответствующие решения. То же самое надо делать в отношении «руководителей территориальных образований империи». Потому что убирая Томаса Кобле с Коблевской, надо быть последовательными и убирать его непосредственных руководителей — Ришелье и Ланжерона. А также — равнозначных им Воронцова и Де Рибаса. Потому что их титулы и воинские звания в полной мере подпадают под норму закона. Закон должен быть единым для всех! Россия умела и умеет манипулировать и присваивать то, что ей выгодно. И украинцы должны решить, отказываются ли они от своего культурного наследия. Гоголь наш — или отдаемо его россиянам? Советские таланты Украины — они чьи? Украинские солдаты, офицеры и генералы, которые тоже уничтожили нацизм и Гитлера, — они наши, или забываем эту страницу героизма украинцев?

Опрос «Одесской жизни»: что делать с Пушкиным

«Одесская жизнь» спросила одесситов, поддерживают ли они снос памятника Пушкину.

Георгий Александрович Бербер: Его памятник поставили третьим в городе. Это свидетельствует о том, что одесситы его уважали. И снос памятника — это уничтожение Одессы. Александра Борисовна: Это и часть города, и литературный знак отличия, и исторический памятник, и дух Одессы. Поэтому все, кто это затеяли — и с памятниками, и с улицами, — они не любят Одессу. Они завидуют ей — ее креативности, свободному духу этого города.

Алла: Уничтожать историю мы вообще не имеем права. Потому что будем нести определенные уроки истории. А если граждане считают ненужным, чтобы эти памятники существовали в городе, надо перенести их в музей.

Александр: Лучше перенести в музей, чем уничтожать навсегда. Потому что это какая-то часть нас.

Лилия: Полностью согласна, что памятник надо перенести. Историю надо учить, знать, делать из нее выводы. И таким памятникам не место в пространстве нашего города.

Елена: Это просто несвоевременно. Все должны вернуться в город после войны. Проведите референдум, и пусть каждый выскажет свое мнение. И тогда принимать решение.

Оксана: Я считаю, что лучше насаждать свое, а не сносить чужое. Чужое должно остаться. Но рядом должны появиться памятники украинским поэтам и писателям.

Андрей: Раньше люди впитывали культуру города. Мой дед сдавал деньги на этот памятник. И я тут костьми лягу, чтобы его не снесли.

Дина Константиновна: Когда памятники будут вырваны из городского пространства и их в какой-то парк засунут — это как взять драгоценные украшения и бросить в какое-то непонятное место. Они будут вне контекста. А на перенос памятников потратят деньги.

Назар: Я понимаю, что сейчас война. Но это не должно влиять на культурные памятники. Потому что это не является вопросом первой необходимости.

Борис Исаевич: Мои предки давали деньги на этот памятник. Памятник был, есть и, я уверен, будет. И никто не посмеет его снести. Когда меня спрашивают, живу ли я в Одессе, я всегда отвечаю: нет, Одесса живет во мне. Так вот, памятник Пушкину — это та частичка, которая живет во мне.