Одесские власти попытаются спрятать памятник Пушкину, чтобы не сносить, – СМИ

Соответствующее решение исполкома опубликовано на сайте Одесского горсовета.

Тем не менее, судя из текста документа, до реального перехода к действию еще очень далеко, поскольку УКС хотят сделать «заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия) памятников», которые подпадают под закон о декоммунизации.

К решению прилагается список из 19 объектов, от которых необходимо избавиться. И первым идет бюст Максиму Горькому в парке Марка Твена, который, к слову, уже убрали более недели назад без каких-либо согласований.

В списке присутствуют и памятники Пушкину на Приморском бульваре и на одноименной улице. В то же время, как сообщил источник в горсовете, спешить с памятником Пушкину у мэрии, не станут: его закроют забором, как когда-то Екатерину, и будут разбираться, как демонтировать.

Еще один источник в одесской мэрии считает, что вся эта процедура направлена исключительно «на замыливание глаз», так как по закону, она не требуется.

«Зато, если исполком не поддержит этот вопрос, Труханов сможет сказать, что сделал все, что мог, но увы… Более того, даже если исполком назначит УКС заказчиком проектирования, горсовет должен будет выделить на это деньги, а потом управление – объявить тендер. И тут опять открывается окно возможностей: или денег не выделят, или подрядчика не смогут найти. И вопрос будет тянуться долго и нудно, в чем судя по всему и заинтересована наша власть», – цитирует слова источника «Думская».

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что памятник Пушкину в Одессе снесут в ближайшее время – распоряжение о демонтаже уже подписано, и все необходимые письма разосланы.

«Одесская жизнь» поинтересовалась, что думают одесситы о сносе памятника Пушкину: