Саботаж или халатность: почему одесские власти не спешат демонтировать советские символы

Памятник тоталитарных времен

Закон о декоммунизации Верховная Рада приняла еще в 2015 году. Он запрещает советскую символику и обязывает демонтировать памятники тоталитарных времен.

Но в Одессе выполнять закон не особо спешили. Демонтировать изображение ордена Ленина с мемориала «Крылья Победы», установленного на площади 10 апреля, историко-топонимическая комиссия горсовета рекомендовала в декабре 2023 года. Инициировал демонтаж памятного знака депутат Петр Обухов. Он заявил, что этот вопрос беспокоит многих одесситов: барельефы неоднократно обливали краской. Поэтому и предложил управлению культуры рассмотреть этот вопрос.

Снести нельзя оставить

Тогда на заседании историко-топонимической комиссии начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Федор Стоянов отметил, что барельефы ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» изображают высшие государственные награды, которыми была награждена Одесса одновременно с присвоением почетного звания «Город-герой». В соответствии с п.п. 4, 7 ч. 3 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», запрет не распространяется на случаи использования этой символики: в произведениях искусства, созданных до вступления в силу настоящего Закона; на государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждение ими. По состоянию на сегодня, Одесса не лишена почетного звания «Город-герой», защитники которого проявили массовый героизм, мужество и стойкость в период Второй мировой войны.

В ответ историк Александр Бабич отметил, что фигура Ленина осуждена в Украине, как преступная. Поэтому размещать его изображение в публичном пространстве является неправильным. Сегодня это воспринимается обществом негативно. А ордена с изображением Ленина уместны в музеях и на груди ветеранов.

В результате комиссия приняла решение рекомендовать осуществить демонтаж изображения ордена Ленина с мемориала «Крылья Победы».

Не снести, так хотя бы закрыть

Рекомендацию депутаты выполнять опять-таки не спешили. Хотя активисты обклеивали памятник надписями с требованием демонтировать Ленина. «Даже в Судже снесли Ленина» — писали на монументе общественные деятели. А уже в сентябре депутат Марина Бойко направила мэру Труханову письмо с требованием убрать или хотя бы закрыть коммунистические символы на памятнике. Она напомнила, что из-за них монумент неоднократно становился объектом актов протеста.

— Создается впечатление, что городские власти саботируют решение этого вопроса. Даже если отсутствуют финансы на полную реконструкцию памятника, этот барельеф можно временно закрыть стендом или флагом. Во время, когда Украина противостоит российской агрессии, видеть советские символы на одной из центральных площадей города — недопустимо, это унижает наших граждан и формирует ложное представление об Одессе у гостей города, — отметила депутат.

Когда власть не слышит общество

На прошлой неделе одесские активисты Демьян Ганул и Владислав Балинский ночью разбили изображение Ленина и советскую звезду.

С монумента они убрали лишь одну пару советских символов. Затем к памятнику приехала полиция. Активистов забрали в райотдел. На них был составлен протокол за мелкое хулиганство. А утром коммунальщики забрали барельефы и навели порядок.

— Я просил власть снять его толерантно, власть не всегда слышит общественность. До приезда полиции успел упасть только один. Вопрос времени, когда упадет второй, поэтому я рекомендую властям показать, как можно цивилизованно снять изображение идеолога советского режима. Возможно, это даже лучше, что власти могут учесть вчерашний опыт и провести демонтаж самостоятельно, — говорит Демьян Ганул.

Демонтировать барельефы должна была городская власть девять лет назад, считает председатель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

— Девять лет, уважаемые дамы и господа, откровенного саботажа и отрицания действующего закона Украины о декоммунизации? И где привлечение саботажников из Одесского горсовета к ответственности? Зато на Демьяна Ганула и Владислава Балинского составили админпротокол за «мелкое хулиганство», — говорит Гуцалюк.

Советская символика в зоне ЮНЕСКО

Еще одним островком коммунистического наследия прямо в центре Одессы остается мемориальный комплекс «Стена героев», расположенный на Театральной площади. В 2017 году к приезду в наш город президента Порошенко городские власти стыдливо «декоммунизировали» памятные доски желто-голубыми шариками. Сразу же после визита «камуфляжные» шары коммунальщики убрали.

С началом войны вопрос о декоммунизации Театральной площади снова стал актуальным. Правда, решить его довольно сложно. Такой, какой одесситы знают ее сегодня, площадь стала после Второй мировой войны. Тогда дома, выходившие на нее боковыми фасадами, пришлось снести. А оставшиеся фасады с хаотично разбросанными окнами «декорировали» памятными досками с именами героев Советского Союза и соцтруда. Сегодня Театральная площадь находится в ареале исторического культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мемориал с советской символикой надо не просто убрать. Необходимо при этом отреставрировать площадь и старинные здания, выходящие на нее. Горсовет даже объявил архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение. Но, разумеется, реализация любого проекта требует финансовых вложений — тем более когда речь идет о самом сердце Одессы. Сам же мемориальный комплекс планируют перенести на Аллею славы или на площадь 10 апреля. Когда это произойдет — неизвестно.

Решение есть?

Недавно барельефы с изображением Ленина и Сталина «украшали» и Одесский железнодорожный вокзал. В 2015 году Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера вокзала, являются воплощением авторского замысла, имеют высокую художественную, архитектурную, историческую ценность. И поэтому не могут рассматриваться отдельно от здания-памятника. Поэтому барельефы Ленина, Сталина, серпы и молоты «Укрзализныця» решила на одесском вокзале оставить.

Но в 2022 году все же советскую символику и название города на русском языке закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины.