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В Одесі голову Пушкіна накрили символічним пакетом

В Одесі голову Пушкіна накрили символічним пакетом

У понеділок, 30 вересня, в Одесі на Приморському бульварі відбулася акція-перфоманс, під час якої активісти накрили бюст Пушкіна рожевим пакетом.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Одеситка активістка Альона Балаба розповіла в соцмережах, що цією акцією учасники хочуть наголосити на необхідності демонтажу всіх імперських і радянських символів, а «вчасно прийняті протизаплідні методи запобігають поширенню імперських наративів».

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Вона провела парралель з акцією, яку у квітні 1991 року провів чеський художник Давид Черні. Він розфарбував радянський танк у Празі в рожевий колір, а після цього Радянський Союз вивів свої війська з Чехословаччини.

«Ми сподіваємося на остаточне знищення уламків імперії в серцях і на площах.
Прибирайте маркери російської окупації зі своїх голів, своєї свідомості та з наших вулиць. Інакше нам не перемогти», – написала активістка.

Нагадаємо, в Одесі не вщухають пристрасті з приводу деколонізації. Голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер видав відповідне розпорядження і зобов’язав мерію Одеси демонтувати погруддя Пушкіна і ще 18 пам’ятників. Але в мерії це виконувати не поспішають. Адже пам’ятник Пушкіну перебуває в охоронній зоні ЮНЕСКО. І, щоб демонтувати його, міськрада має отримати відповідь від цієї організації.

У суботу, 28 вересня 2024 року, одеським активістам із третьої спроби вдалося позбутися комуністичної символіки – зображень орлена Леніна і медалі золота зірка на стелі «Крила перемоги» на площі 10 квітня.

Стаття на тему: Саботаж чи недбалість: чому одеська влада не поспішає демонтувати радянські символи.

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