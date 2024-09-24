Не только Пушкин: в Одессе демонтируют 19 памятников и знаков (перечень)

Об этом говорится в решения исполкома Одесского горсовета, который 23 сентября опубликовали на сайте мэрии.

Учитывая распоряжение начальника Одесской ОГА Олега Кипера от 26 июля 2024 года, демонтаж будет осуществлять мэрия.

«Назначить Управление капитального строительства Одесского городского совета заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов в г. Одессе согласно перечню», — говорится в решении исполкома.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Александра Филатова.

Список памятников Одессы, которые планируют демонтировать:

Памятник М. Горькому — парк им. Марка Твена,

Памятник Глушко В.П. — проспект Академика Глушко,

Макеты ордена Ленина — площадь Десятого апреля,

Памятник И. Бабелю — улица Жуковского, 24,

Братская могила красногвардейцев — Куликово поле,

Памятник Александру II — парк им. Т.Г. Шевченко,

Памятник А. Маринеско — спуск Маринеско,

Стена Чекистов — улица Мечникова угол улицы Болгарской,

Памятник З. Космодемьянской — улица Мускатная, 1,

Памятник И.В. Мичурину — Овидиопольское шоссе, 3,

Памятник (бюст) Малиновскому Р.Я. — улица Преображенская угол улицы Софиевской,

Памятник Н.А. Посмитному — улица Балтиморская,

Памятник поэту А.С. Пушкину — Приморский бульвар,

Памятник А.С. Пушкину — улица Пушкинская, 13,

Памятник комсомольцам — сквер между ул. Старопортофранковской и Мечникова,

Памятник И.Д. Черняховскому — улица Тенистая, 1,

Памятник А.А. Нилусу — Фонтанская дорога, 4,

Памятник В.П. Чкалову — Французский бульвар, 85,

Памятник В. Высоцкому — Французский бульвар, 33.

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Напомним, на днях Олег Кипер заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину напротив одесской мэрии снесут в ближайшее время. Распоряжение о демонтаже уже подписано, и все необходимые письма разосланы.

В то же время руководитель Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга рассказал о правовой коллизии, которая возникла с демонтажем памятников в Одессе.