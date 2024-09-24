Не только Пушкин: в Одессе демонтируют 19 памятников и знаков (перечень)

Кроме памятника Пушкину, в Одессе планируют демонтировать и перенести 18 памятников, содержащих символику российской имперской политики. Среди них — памятники Бабелю, Мичурину и Высоцкому.
Об этом говорится в решения исполкома Одесского горсовета, который 23 сентября опубликовали на сайте мэрии.
Учитывая распоряжение начальника Одесской ОГА Олега Кипера от 26 июля 2024 года, демонтаж будет осуществлять мэрия.
Читайте также: Одесса после деколонизации и декоммунизации: что будет с культурным наследием города
«Назначить Управление капитального строительства Одесского городского совета заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов в г. Одессе согласно перечню», — говорится в решении исполкома.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Александра Филатова.
Список памятников Одессы, которые планируют демонтировать:
- Памятник М. Горькому — парк им. Марка Твена,
- Памятник Глушко В.П. — проспект Академика Глушко,
- Макеты ордена Ленина — площадь Десятого апреля,
- Памятник И. Бабелю — улица Жуковского, 24,
- Братская могила красногвардейцев — Куликово поле,
- Памятник Александру II — парк им. Т.Г. Шевченко,
- Памятник А. Маринеско — спуск Маринеско,
- Стена Чекистов — улица Мечникова угол улицы Болгарской,
- Памятник З. Космодемьянской — улица Мускатная, 1,
- Памятник И.В. Мичурину — Овидиопольское шоссе, 3,
- Памятник (бюст) Малиновскому Р.Я. — улица Преображенская угол улицы Софиевской,
- Памятник Н.А. Посмитному — улица Балтиморская,
- Памятник поэту А.С. Пушкину — Приморский бульвар,
- Памятник А.С. Пушкину — улица Пушкинская, 13,
- Памятник комсомольцам — сквер между ул. Старопортофранковской и Мечникова,
- Памятник И.Д. Черняховскому — улица Тенистая, 1,
- Памятник А.А. Нилусу — Фонтанская дорога, 4,
- Памятник В.П. Чкалову — Французский бульвар, 85,
- Памятник В. Высоцкому — Французский бульвар, 33.
По теме: Ночью одесские активисты самостоятельно сняли Ленина и красную звезду со стелы на площади 10 апреля
Напомним, на днях Олег Кипер заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину напротив одесской мэрии снесут в ближайшее время. Распоряжение о демонтаже уже подписано, и все необходимые письма разосланы.
В то же время руководитель Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга рассказал о правовой коллизии, которая возникла с демонтажем памятников в Одессе.