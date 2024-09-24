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Не только Пушкин: в Одессе демонтируют 19 памятников и знаков (перечень)

Не только Пушкин: в Одессе демонтируют 19 памятников и знаков (перечень)

Кроме памятника Пушкину, в Одессе планируют демонтировать и перенести 18 памятников, содержащих символику российской имперской политики. Среди них  — памятники Бабелю, Мичурину и Высоцкому.

Об этом говорится в решения исполкома Одесского горсовета, который 23 сентября опубликовали на сайте мэрии.

Учитывая распоряжение начальника Одесской ОГА Олега Кипера от 26 июля 2024 года, демонтаж будет осуществлять мэрия.

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«Назначить Управление капитального строительства Одесского городского совета заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов в г. Одессе согласно перечню», — говорится в решении исполкома.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя городского головы Александра Филатова.

Список памятников Одессы, которые планируют демонтировать:

  • Памятник М. Горькому — парк им. Марка Твена,
  • Памятник Глушко В.П. — проспект Академика Глушко,
  • Макеты ордена Ленина — площадь Десятого апреля,
  • Памятник И. Бабелю — улица Жуковского, 24,
  • Братская могила красногвардейцев — Куликово поле,
  • Памятник Александру II  — парк им. Т.Г. Шевченко,
  • Памятник А. Маринеско — спуск Маринеско,
  • Стена Чекистов — улица Мечникова угол улицы Болгарской,
  • Памятник З. Космодемьянской — улица Мускатная, 1,
  • Памятник  И.В. Мичурину — Овидиопольское шоссе, 3,
  • Памятник (бюст) Малиновскому Р.Я. — улица Преображенская угол улицы Софиевской,
  • Памятник Н.А. Посмитному — улица Балтиморская,
  • Памятник поэту А.С. Пушкину — Приморский бульвар,
  • Памятник А.С. Пушкину — улица Пушкинская, 13,
  • Памятник комсомольцам — сквер между ул. Старопортофранковской и Мечникова,
  • Памятник И.Д. Черняховскому — улица Тенистая, 1,
  • Памятник А.А. Нилусу — Фонтанская дорога, 4,
  • Памятник В.П. Чкалову — Французский бульвар, 85,
  • Памятник В. Высоцкому — Французский бульвар, 33.

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Напомним, на днях Олег Кипер заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину напротив одесской мэрии снесут в ближайшее время. Распоряжение о демонтаже уже подписано, и все необходимые письма разосланы.

В то же время руководитель Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга рассказал о правовой коллизии, которая возникла с демонтажем памятников в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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