Ключевые моменты:

Режим «красный для всех» введен в Одессе на пересечении проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина (поселок Котовского).

Светофоры будут останавливать движение ежедневно в 09:00 во время общенациональной минуты молчания.

Всего на сегодняшний день в Одессе в таком режиме начали работу светофорные объекты на 14 перекрестках.

Как сообщили в коммунальном учреждении «СМЭП», в чьем ведении находятся одесские светофоры, с 28 января в тестовом режиме систему «красный для всех» запускают на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого (бывший просп. Добровольского) и улицы Владислава Бувалкина (бывшая ул. Бочарова).

«Просим быть внимательными и вежливыми ко всем участникам дорожного движения», – говорится в сообщении коммунальщиков в «Фейсбуке».

Напомним, с ноября 2025 года в Одессе ежедневно во время общенациональной минуты молчания на 13 перекрестках светофоры работают в режиме «красный для всех». Это дает возможность водителям и пешеходам остановиться и почтить память погибших в войне. Городские власти призывают участников дорожного движения быть внимательными и с пониманием относиться к временной остановке трафика.

