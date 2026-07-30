Ключевые моменты:
- Ремонт ведется сразу на двух участках проспекта Леси Украинки.
- Старое покрытие уже демонтировано.
- 1 августа планируют уложить новый асфальт.
- Одесситов просят учитывать проведение дорожных работ при планировании маршрутов.
По информации мэрии города, работы продолжаются на двух участках:
- от проспекта Леси Украинки до улицы Донорской;
- от переулка Лунного до улицы Сегедской (нечетная сторона).
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В настоящее время специалисты завершают устройство нового бортового камня.
В субботу, 1 августа, если позволят погодные условия, дорожники планируют приступить к укладке нового асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках и тротуарах.
В городском совете просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать проведение дорожных работ при планировании своих маршрутов.
Также напомним, что с 1 августа в Одессе возобновляет работу автобусный маршрут №110. Автобус будет курсировать по выходным между санаторием «Куяльник» и железнодорожным вокзалом ьв режиме маршрутного такси.