Ключевые моменты:

Ремонт ведется сразу на двух участках проспекта Леси Украинки.

Старое покрытие уже демонтировано.

1 августа планируют уложить новый асфальт.

Одесситов просят учитывать проведение дорожных работ при планировании маршрутов.

По информации мэрии города, работы продолжаются на двух участках:

от проспекта Леси Украинки до улицы Донорской;

от переулка Лунного до улицы Сегедской (нечетная сторона).

В настоящее время специалисты завершают устройство нового бортового камня.

В субботу, 1 августа, если позволят погодные условия, дорожники планируют приступить к укладке нового асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках и тротуарах.

В городском совете просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать проведение дорожных работ при планировании своих маршрутов.

Также напомним, что с 1 августа в Одессе возобновляет работу автобусный маршрут №110. Автобус будет курсировать по выходным между санаторием «Куяльник» и железнодорожным вокзалом ьв режиме маршрутного такси.